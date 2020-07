El VAR se ensaña con Sassuolo: 4 goles anulados y fuera de Europa

Aureliano no se detuvo ni a revisar por su cuenta las imágenes. Confió ciegamente en la videoasistencia, que ni reveló en detalle algunas imágenes.

Dos a Djuricic, uno a Caputo y otro a Berardi. El VAR no ha tenido piedad alguna con el en el compromiso jugado en la noche italiana de sábado en el San Paolo ante el . Fueron cuatro goles los del elenco que dirige De Zerbi los que no han sido convalidados por posiciones de adelanto. La actitud del juez Gianluca Aureliano, el principal, llamó la atención, ya que jamás dudó de sus asistentes en cabina y no dudó para siquiera ir a mirar las acciones por su cuenta.

El detalle

Sobre la media hora, Djuricic picó un paso adelantado y el asistente le anuló el empate. La videoasistencia confirmó el cobro. Hysaj había adelantado al local en ese instante. Al filo del descanso, Traoré picó por la izquierda, le dio para que Ospina se luciera -pero diera rebote- y Caputo anotara. El extremo fue el castigado: la repetición televisiva fue en cámara rápida y dejó exceso de dudas.

Al reponerse el partido en el complemento, anotó Caputo una vez más, pero un pie prohibido cuando recibió de Traoré. Y en la hora del fútbol, el VAR decretó que Caputo estaba una línea por delante de la zaga celeste cuando combinó con Berardi y este puso el 4-1 de un mundo sin este sistema, que se come viva a la mientras Ospi está feliz... y sorprendentemente invicto tras el Napoli - Sassuolo. De paso, para I Neroverdi la derrota implicó que no puedan pelear más por el séptimo puesto y, por ende, para la campaña 2020/2021.

#VIDEO Sassuolo festejó el gol del empate ante Napoli, pero luego de varias dudas y la revisión del VAR el tanto fue anulado.#SerieAxESPNhttps://t.co/6t3pG9y2Aw — ESPN Perú (@ESPNPeru) July 25, 2020