¡El VAR se echa de menos en la Copa del Rey! Del posible penalti a Azpilicueta, al empate del Lugo ante el Atlético de Madrid

El 1-1 del conjunto local nace de un posible penalti al defensa colchonero.

El Atlético de Madrid ha echado de menos la presencia del VAR en los 16 avos de final de la Copa del Rey, con el Deportivo Lugo empatándole el partido en el Anxo Carro tras un posible penalti sobre César Azpilcueta.

Sigue en vivo y en directo el Lugo vs Atlético Madrid, por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2023-24

Antes de los dos minutos, el Atleti ya ganaba 0-1 por un gol de Ángel Correa. Sin embargo, cerca del final de la primera parte llegaría l empate del cuadro local.

La acción del 1-1 nació tras un posible penalti del portero del Lugo sobre Azpilicueta. El meta salió con la plancha sobre el lateral de los colchoneros, pero el árbitro no consideró que fuera infracción y el Lugo golpeó al contragolpe por mediación de Leandro Antonetti.

LA COPA, POR AHORA SIN VAR

No está previsto el uso de la tecnología del VAR en las primeras rondas coperas. En las temporadas anteriores se empezó a utilizar el VAR en octavos de final, una ronda en la que previsiblemente hay ya muy pocos equipos que no jueguen en Primera RFEF, Segunda o Primera División y que no tengan instalado este sistema tecnológico.

Para la edición de la Copa 2023-24, la RFEF ha dispuesto que el VAR entra en acción a partir de los cuartos de final, cuando solamente queden ocho equipos en el torneo.