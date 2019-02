El VAR niega a Morata un penalti en su debut con el Atlético de Madrid

El videoarbitraje consideró que no hubo falta sobre el delantero en el área del Betis.

Álvaro Morata ha debutado este domingo con la camiseta del Atlético de Madrid, y lo hizo con el VAR negándole un penalti en el Benito Villamarín.

En el minuto 55 de partido, el ex delantero de Real Madrid, Juventus y Chelsea cayó dentro del área ante la marca de Feddal, pero el colegiado, Medié Jiménez, señaló saque de esquina en favor de los rojiblancos, después de llevarse la mano a la oreja y confirmar, videoarbitraje mediante, que no había existido contacto de infracción por parte del defensa bético. Al menos no tan flagrante como para pitar la pena máxima, pese al enfado de Simeone en el banquillo.

Minutos después, el árbitro iba a señalar penalti en favor del Betis, por unas claras manos de Filipe Luis dentro del área colchonera. Jan Oblak adivinó la intención de Sergio Canales, pero no pudo evitar el 1-0 de los andaluces.