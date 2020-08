El Valencia no puede pagar los salarios de la plantilla y ofrece pagarés a los futbolistas

El club atraviesa una complicada situación financiera tras quedarse fuera de Europa en mitad de la crisis por el Covid-19.

No hay día tranquilo para el valencianismo. El final de temporada fue amargo, pero este verano está siendo terrible para la hinchada 'ché'. El Valencia CF sigue viviendo una complicadísima situación financiera. El club no sólo ha tenido que dar salida a algunos jugadores como Dani Parejo o Francis Coquelin, si no que también está teniendo problemas para pagar lo salarios del resto de sus futbolistas.

Según Las Provincias, la plantilla del club de Mestalla ha mantenido este lunes una reunión con la directora financiera del club, Inma Ibáñez, en la que se les ha detallado la situación y la imposibilidad de hacer frente al pago del salario de la pasada temporada y se ha ofrecido la posibilidad de pagar mediante pagarés con vencimiento en septiembre de 2021.

Sin embargo, la situación es aún más complicada ya que el propietario del club, Peter Lim, no avalaría los pagarés y los tendrían que avalar los propios futbolistas de manera personal. Siempre de acuerdo con la versión de Las Provincias, esta decisión habría sido rechazada.

Si los futbolistas llegaran a plantear una denuncia por impagos, el podría tener problemas legales y deportivos graves que incluso complicaría el futuro de la entidad.