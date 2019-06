El último giro de Monchi: Los motivos para fichar a Lopetegui como entrenador

El director general deportivo dará un proyecto a largo plazo al preparador vasco, que firma hasta 2022.

El ya tiene nuevo entrenador pero no sólo para la próxima temporada. Monchi ha elegido a Julen Lopetegui para que sea el heredero del banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán pero también para que lidere un proyecto a largo plazo tras firmar un contrato de tres temporadas que le unirá hasta 2022 al club de Nervión.

El director general deportivo ya expuso los motivos que le hacen decantarse por el preparador vasco durante la reunión del Consejo de Administración que tuvo lugar la semana pasada en Villalba del Alcor (Huelva). El resto de la directiva dio luz verde tras debatir el asunto y Monchi ya tiene entrenador, un técnico que es coherente con la idea que el de San Fernando implantó con la llegada de Jorge Sampaoli en 2016. Una línea que el club, ya sin Monchi, ha dado continuidad en mayor o menor medida con técnicos que buscaban ser protagonistas de los partidos con balón como Eduardo Berizzo, Vincenzo Montella o Pablo Machín aunque en las dos últimas temporadas la dirección de la nave acabó en manos de Joaquín Caparrós por los malos resultados.

A pesar de su gusto por el dominio de los partidos y del balón, Lopetegui demostró, sobre todo en la Selección, que es un técnico que maneja más de un registro táctico, ya que en La Roja alternó un clásico 4-3-3 con un sistema de tres centrales, que Machín ya implantó en el vestuario del club de Nervión la pasada temporada. De hecho, el vasco y el soriano mantuvieron reuniones de trabajo sobre este sistema aunque la remodelación de la plantilla que se espera es importante. Su capacidad por probar diferentes variantes debe encajar bien con la afición del Sevilla, que vio como los últimos herederos del banquillo tuvieron problemas para cambiar sus planteamientos iniciales a lo largo de la temporada y se acabaron volviendo esclavos de sus propios sistemas e ideas.

De hecho, el técnico es la tercera incorporación del Sevilla 2019-2020, que ya cerró en invierno a Munas Dabbur para el ataque y el pasado lunes hizo oficial el fichaje de Diego Carlos para el centro de la zaga. De hecho, el preparador vasco conoce bien al central brasileño, con el que coincidió en el Porto cuando el ex del jugaba en el filial pero entrenaba con la primera plantilla del equipo luso.

El crédito de Monchi y el descrédito social de Lopetegui

La decisión de Monchi, primera de gran calado tras su vuelta de la en marzo, está lejos de buscar la complicidad de la grada sevillista, que ha expresado casi en pleno su disconformidad con la elección del ex del para ser el capitán de la nave la próxima temporada. De hecho, la única visita de Lopetegui al Sánchez-Pizjuán acabó por ser una de sus peores noches como entrenador del Real Madrid tras encajar un traumático 3-0. No obstante, el director deportivo de San Fernando tiene crédito tras su vuelta y sabe que puede arriesgar en esta elección.

Lopetegui estaba en la terna de técnicos que buscaba el Sevilla, tal y como explicó Goal la semana pasada. Su conocimiento de , del idioma y del fútbol español en general tras ser seleccionador de la Absoluta y también en categorías inferiores han hecho que la balanza se decante a su favor antes que por técnicos extranjeros como Rudi García, Simone Inzaghi o Eusebio Di Francesco. Mientras que estar libre en el mercado también le ha otorgado ventaja por delante de José Bordalás y Javi Gracia, líderes de los proyectos de y .

Poe su parte, Julen Lopetegui explicó en beIN Sports en las últimas horas las condiciones que busca en su próximo club, que encajan muy bien con el Sevilla que Monchi quiere construir tras dos años demasiado irregulares. “Me gustaría estar en el lugar donde yo sienta que puedo desarrollar un proyecto, haciendo ruido, ganar cosas, donde se den las condiciones para hacerlo. Veamos qué pasa en los próximos días", explicó el técnico.

Lopetegui buscará en Sevilla acabar con el descrédito que le supuso su abrupta salida de la Selección a sólo dos días del debut en el Mundial de 2018 y su corta y accidentada experiencia en el Real Madrid. De hecho, el ex portero no ha sido capaz de replicar a nivel de clubes su buen hacer trabajando para los distintos equipos de La Roja. Sevilla no será una plaza fácil pero ahí está el reto tanto para el entrenador como para Monchi, que ya ha decidido su primer giro de timón para iniciar la segunda aventura dirigiendo los proyectos deportivos del club de sus amores.