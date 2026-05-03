El Tottenham Hotspur logra una impresionante victoria a domicilio y sale de la zona de descenso

El domingo, el Tottenham venció 1-2 al Aston Villa y respira en la lucha por no descender. Con este triunfo, vuelve al puesto 17 y complica al West Ham.

Tres holandeses salieron de titulares: Ian Maatsen y Lamare Bogarde por los locales, y Micky van de Ven por los visitantes. Como se esperaba, Xavi Simons se ausentó por su grave lesión de rodilla.

Los visitantes empezaron fuerte y se adelantaron a los 12 minutos: Conor Gallagher recogió un balón suelto y, desde unos 25 metros, batió a Emiliano Martínez con un potente disparo raso: 0-1.

João Palhinha estrelló un disparo en el poste y Martínez detuvo otro de Randal Kolo Muani, hasta que, en la segunda parte, Richarlison cabeceó un centro de Mathys Tel y sentenció: 0-2.

La afición local no esperaba este guion y Villa Park reflejó la frustración. El equipo de Unai Emery no encontró respuestas en la primera parte y llegó al descanso con un 0-2 que no admitía quejas.

Hasta el 61 no llegó el primer disparo local, y aunque Spence pudo sentenciar, el tanto de Buendía en el 96 solo decoró el marcador: 1-2.

El Tottenham ganó con solidez y, con 37 puntos, salió de la zona de descenso. Le quedan tres partidos: Leeds (casa), Chelsea (fuera) y Everton (casa). Está un punto por encima del West Ham.