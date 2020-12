El Tottenham - Fulham de la Premier League, aplazado por casos de Covid-19

El encuentro debía disputarse este miércoles; la demora de su suspensión había generado la reacción de Mourinho.

El partido entre el y el , correspondiente a la Jornada 16 de la Premier League, ha sido aplazado por casos positivos de Coronavirus Covid-19 en la plantilla visitante.

"La Premier League nos informó la decisión, a partir de un pedido de Fulham de posponer el partido con motivo de la aparición de positivos por COVID-19 en jugadores y miembros de su staff. Todos en Tottenham Hotspur deseamos una pronta recuperación para aquellos afectados", reza el comunicado de los Spurs.

Todos en Tottenham Hotspur deseamos una pronta recuperación para aquellos afectados. https://t.co/jk1kXrPdIf — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) December 30, 2020

El partido de los Spurs debía comenzar sobre las 18 horas de , y tenía que medir a uno de los animadores del campeonato inglés contra un Fulham que necesita los puntos para salir de la zona de descenso. Sin embargo, el encuentro ha tenido que ser postergado por la complicada situación sanitaria que atraviesa el equipo de Scott Parker.

No es el primer compromiso que debe postergarse por esa misma razón, con el - siendo el último de ellos en cancelarse el pasado 28 de diciembre.

Cabe recordar que el Tottenham había pasado de ronda sin jugar en la Copa Carabao después de que se cancelara su eliminatoria de tercera ronda, cuando varios jugadores de Leyton Orient dieron positivo por Covid-19. Sin embargo, esto no ocurrirá con los partidos de una Premier League que ya valora un parón de dos semanas debido a que la pandemia vuelve a golpear con fuerza al país británico.

El enfado de Mourinho

La demora en la suspensión de este partido generó una fuerte reacción de José Mourinho, actual entrenador del Tottenham que había utilizado sus redes sociales para lanzar un dardo a la Premier League, a la que calificó irónicamente como "la mejor liga del mundo".

Minutos antes de la suspensión, el ex técnico del había subido a su cuenta de Instagram una publicación en la que se podía ver cómo sus jugadores esperaban en el hotel la decisión acerca de si se jugaba o no el partido de los Spurs contra el Fulham. "Partido a las 6pm... Nosotros todavía no sabemos si jugamos. Mejor liga del mundo", escribía 'The Special One'.