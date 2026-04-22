El Telstar arrolla al Sparta Rotterdam y da un salto en la clasificación

El Telstar ascendió del decimosexto al decimocuarto puesto de la Vriendenloterij Eredivisie tras vencer 4-1 al Sparta Rotterdam en casa. Con este triunfo, el equipo de Anthony Correia sumó tres puntos clave en la lucha por la permanencia. Sem van Duijn, autor de dos goles, fue la figura del partido.

El exjugador del Telstar Milan Zonneveld abrió el marcador para el Sparta a la media hora. Sin embargo, el local respondió rápido: Jeff Hardeveld cabeceó al segundo palo un centro de Patrick Brouwer y niveló el marcador.

Empate al descanso. En la reanudación, Brouwer lanzó ligeramente desviado tras una rápida acción. Se esperaba una segunda parte intensa, pues el Sparta también buscaba la portería local.

El susto llegó cuando Van Duijn lanzó por encima del larguero desde el borde del área. Diez minutos después, tras una gran jugada individual, acertó con un disparo medido. Poco después, con sangre fría, colocó el 3-1 en la escuadra.

El choque volvió a enervarse cuando Tobias Lauritsen apareció en buena posición, pero su remate se estrelló en el larguero. En los últimos diez minutos el Telstar defendió su ventaja. Van Duijn, ovacionado al ser sustituido, dejó su lugar a Jelani Seedorf, quien sentenció el 4-1 final.

Tres puntos vitales para el Telstar, que se mantiene por encima del descenso, mientras que el Sparta ve alejarse los puestos de ‘play-off’ de la Europa League.