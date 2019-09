El sueño de Ansu Fati fue siempre jugar con la Selección de Portugal

Así lo reveló su padre en una entrevista con A Bola, donde aclaró también que “la presión de España es muy fuerte”.

En las últimas horas, se conoció la noticia de que Ansu Fati recibió el pasaporte español y que, de este modo, podría ser convocado por para disputar el Mundial Sub17 que se llevará a cabo en . Sin embargo, en una entrevista con A Bola, el padre del juvenil, Bori Fati, confesó que el sueño del delantero fue siempre jugar con la Selección de .

Ansu Fati consigue el pasaporte español y podrá ir al Mundial sub-17

“Mi sueño era ver a mi hijo jugando con Portugal y creo que ese también era su sueño, pero ahora es difícil. Hace algún tiempo, hablé con un directivo de la federación de Portugal. La conversación fue positiva y quedamos en hablar al día siguiente. Pero esa persona no me ha vuelto a llamar. Luego, con estos partidos que él hizo, la presión de España es muy fuerte y he sido contactado directamente por el presidente de la federación española (Luis Rubiales)”, contó el padre del futbolista nacido en Guinea Bissau.

Bori Fati, además, reveló otros detalles particulares en la misma nota: “Él (por su hijo) se siente portugués y yo también. Sería fácil que él jugase con Portugal, hubiera bastado con que Umaro Embaló, jugador del , lo convenciese. Es un gran amigo, habla todos los días con Ansu. Todo está en manos de Ansu. Sé que le gustaría jugar con Portugal. Cuando está por casa, siempre tiene una camiseta de Portugal puesta que le dio Umaro”.

Por otra parte, el padre del jugador confesó también que Ansu pudo ir al Sporting de Portugal antes de renovar su vínculo con el club catalán: "Un amigo cercano al Sporting, Rui Casteleiro, me llamó para que Ansu firmase por el club. El pasado verano, viajé a la ciudad deportiva del Sporting para hablar sobre esa posibilidad. Me reuní con un directivo, pero me sorprendió mucho cuando me dijo que tenían pensado inscribirle en el equipo juvenil. Estuve escuchando durante 20 minutos, pero pensé que era una broma, puesto que el me garantizaba que Ansu jugaría en el Barça B. No tuvo sentido viajar desde Barcelona hasta Lisboa para escuchar aquella oferta. Volví a España y no volví a hablar con el Sporting. Poco después, Ansu renovó con el Barcelona".