El sueño copero del Besiktas y de Orkun Kökçü se desvanece brutalmente en el minuto 98

Beşiktaş cayó en su semifinal de la Copa de Turquía. En casa ante Konyaspor, todo indicaba prórroga hasta que, en el 98’, Enis Bardhi marcó de penalti y clasificó al menos favorito: 0-1.

El delantero El Bilal Touré lanzó un disparo potente que se marchó cerca del larguero de Bahadir Güngördü.

En un encuentro intenso y con pocas ocasiones, el Beşiktaş tuvo su mejor chance justo antes del descanso, pero Oh Hyeon-gyu disparó flojo a las manos de Bahadir.

Tras el descanso, Orkun Kökçü remató desde la frontal y, aunque recibió un empujón, Bahadir volvió a salvar a su equipo.

Aunque el Besiktas fue más peligroso, el Konyaspor aprovechó su momento. En el 87’ le anularon un gol por fuera de juego, pero en el 95’ llegó el penalti.

Junior Olaitan se agarró demasiado tiempo de la camiseta de un delantero y el árbitro señaló penal. Bardhi transformó la pena máxima y dio el pase a la final (0-1). En la final, Konyaspor se medirá al Gençlerbirligi o al Trabzonspor.