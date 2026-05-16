El Sporting se hace con el pase a la Liga de Campeones; el Benfica termina la temporada invicto en tercera posición

La Liga de Portugal ya asignó todas sus plazas europeas. El Benfica y el Sporting peleaban el segundo puesto, y el Sporting ganó 3-0, asegurando un lugar en la fase previa de la Liga de Campeones. Si es previa o acceso directo dependerá de otros resultados en Europa. El Benfica acabó la temporada invicto tras ganar 1-3 al Estoril Praia.

Estoril Praia – SL Benfica (1-3)

El Benfica comenzó concentrado y se adelantó a los diez minutos: Richard Ríos cabeceó un centro de Andreas Schjelderup tras un buen desmarque (0-1).

A los 20 minutos ya ganaba 0-2 y 0-3. Alexander Bah dobló la ventaja tras rematar de cabeza un córner de Ríos al segundo palo. Un minuto después, Rafa Silva sentenció con un disparo raso al ángulo: 0-3.

En el descuento, Peixinho, con un gran disparo lejano, marcó el 1-3.

Con este triunfo, el Benfica de José Mourinho termina invicto la Liga portuguesa por quinta vez; las cuatro anteriores acabó campeón. Esta vez finaliza tercero.

Sporting CP – Gil Vicente FC (3-0)

Mientras tanto, en Lisboa el marcador permanecía 0-0 hasta que Pedro Gonçalves centró un córner al segundo palo. Quaresma, completamente solo, cabeceó al mismo palo: 1-0.

Luis Suárez marcó el 2-0 con su 28.º gol de la temporada. Tras un rebote favorable, el delantero impactó el balón con la bota y lo colocó en el ángulo inferior derecho. En el 93’, Morten Hjulmand cerró el marcador 3-0. Gracias a este triunfo, Os Leões finalizaron segundos en la Liga Portugal.

El segundo puesto suele dar acceso a la fase previa de la Liga de Campeones, pero este año podría suponer una clasificación directa. Para ello, el Sporting depende del Aston Villa: si los Villans quedan cuartos en la Premier League y ganan la Europa League, el Sporting se clasifica directamente para la fase principal. El Benfica deberá disputar la fase previa de la Europa League.