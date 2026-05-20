El martes, la Football League anunció que el Southampton no jugará la final de los play-offs de ascenso a la Premier League como sanción por el «Spygate», en el que un empleado espió al Middlesbrough en la semifinal.

El miércoles, el club, tercero en la Championship, emitió un comunicado en el que reconoce los errores y asume la culpa: «Lo que ha ocurrido estuvo mal».

«El club ha reconocido haber infringido los artículos 3.4 y 127 del reglamento de la EFL. Pedimos disculpas a los demás clubes implicados y, sobre todo, a los aficionados del Southampton, cuya extraordinaria lealtad y apoyo esta temporada merecían un mejor trato por parte del club».

Pese a ello, recurrirá la sanción al considerarla desproporcionada. A modo de comparación, señalan que el Leeds United fue multado con 200 000 £ por una infracción similar, mientras que al Southampton se le impide disputar una final valorada en más de 200 millones de £.

Reconoce que una sanción es justa, pero añade: «Aceptamos que debe imponerse una sanción. Lo que no podemos aceptar es una sanción que no guarda proporción con la infracción».

Concluyen reiterando que la proporcionalidad es un principio de justicia natural y que, si bien aceptan la sanción, consideran que esta es claramente desproporcionada respecto a cualquier otra impuesta anteriormente en el fútbol inglés.

Tras la descalificación del Southampton, Middlesbrough y Hull City lucharán por un puesto en la Premier League. El partido será el sábado en Wembley a las 16:30.