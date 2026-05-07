«El señor Europa League», Unai Emery, vuelve a sorprender y clasifica al Aston Villa para la final

El Aston Villa se clasificó para la final de la Europa League tras vencer 4-0 al Nottingham Forest en la vuelta de semifinales. En la ida había perdido 1-0. En la final se medirá al SC Freiburg.

Con Marco Bizot, Ian Maatsen y Lamare Bogarde en el banquillo, el equipo local sabía que debía darlo todo. En la ida, el Forest se impuso 1-0 gracias a un penalti de Chris Wood.

El jueves, el equipo de Unai Emery salió decidido y creó ocasiones: Ezri Konsa no alcanzó un libre directo de John McGinn y Pau Torres obligó a una parada a Stefan Ortega. Por parte visitante, Omari Hutchinson disparó ligeramente fuera.

A diez minutos del descanso, Buendía centró raso y Watkins abrió el marcador. Poco después, Ortega detuvo otro intento del inglés.

En la reanudación, Nikola Milenkovic derribó a Torres y el árbitro señaló penalti. Buendía lo transformó para poner el 2-0 y meter a su equipo virtualmente en la final.

Watkins pareció marcar el tercero, pero se anuló por fuera de juego. Tras una gran parada de Martínez a Wood, McGinn sentenció con dos remates rasos en dos minutos: 3-0 y 4-0.

El Villa, que ya había enfrentado al Feyenoord (0-2) y al Go Ahead Eagles (2-1) en esta Europa League, avanza a la final. Se jugará el 20 de mayo en el estadio Tüpras de Estambul.

Emery llega a su sexta final y podría ganar la Europa League por quinta vez. Para el Villa es la primera final europea desde 1982, cuando venció 1-0 al Bayern de Múnich en la Copa de Europa I.