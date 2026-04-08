El sc Heerenveen pone fin al periodo de prueba de una antigua promesa: «No está lo suficientemente en forma»

La breve aventura de Pierre Dwomoh en el sc Heerenveen ya ha llegado a su fin. El belga de 21 años llevaba entrenando con la plantilla desde el Lunes de Pascua, pero debe marcharse. Al parecer, no estaría lo suficientemente en forma, según informa Sander de Vries, del Leeuwarder Courant.

Robin Veldman, entrenador del Heerenveen, conoce a Dwomoh de su etapa en Bélgica. El técnico de cuarenta años fue, entre otros, segundo entrenador del RSC Anderlecht y estuvo al frente del Club Brugge Sub-19.

Dwomoh pasó por las categorías inferiores del KRC Genk y, en el verano de 2021, con diecisiete años, fichó por el Royal Antwerp, que pagó 2 millones de euros.

El centrocampista no logró impresionar en su primera temporada en el Antwerp y disputó catorce partidos con el club, tras lo cual se sucedieron varias cesiones.

Así, Dwomoh jugó en el SC Braga, el KV Oostende y el RWDM, que milita en la segunda división de Bélgica. En el verano de 2024, el creador de juego se marchó a la capital inglesa y fichó por el Watford.

Durante la última temporada y media, Dwomoh no ha tenido minutos en la Championship. En ese tiempo, solo disputó doce partidos, dos de ellos en la temporada actual.

En enero de 2026 se rescindió el contrato de Dwomoh con el Watford y se quedó sin club, tras lo cual acabó en el Heerenveen. Tras solo dos días, se reanuda la búsqueda de un nuevo club.