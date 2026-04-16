El SC Freiburg también gana en España y se clasifica sin problemas para las semifinales de la Europa League

El SC Freiburg se clasificó sin problemas para las semifinales de la Europa League tras ganar 3-0 en casa y 3-1 a domicilio al Celta de Vigo. En semifinales se medirá al Real Betis o al SC Braga.

Tras la goleada de la ida, el Celta soñaba con la remontada, pero no inquietó en la primera parte. Solo en los primeros minutos, Philipp Treu evitó que Ferran Jutglà rematara.

El Friburgo tampoco generó mucho, pero fue letal: al descanso ya había chutado tres veces y marcado dos goles.

El primero fue una joya: centro largo que cabeceó hacia atrás Jordy Makengo y volea de Igor Matanovic desde 20 metros (0-1). El árbitro lo anuló por fuera de juego, pero el VAR lo convalidó.

Poco después llegó el 0-2: pérdida celtiña, pase de Beste a Suzuki y gol del japonés tras rebotar en Marcos Alonso.

Tras el descanso, Manzambi remató al larguero y, en la siguiente jugada, Suzuki hizo el 0-3. Luego Scherhant golpeó el poste.

En los últimos minutos el Freiburgo bajó el ritmo y el Celta tuvo ocasiones por medio de Fer López y Jones El-Abdellaoui, pero no acertaron. Justo antes del final, Williot Swedberg marcó el gol del honor tras un pase largo: 1-3.