El Roda JC evitó la derrota el martes en los play-offs de la Keuken Kampioen. El RKC Waalwijk dominó gran parte del encuentro gracias a un gol de Denilho Cleonise, pero en el último minuto Tomas Kalinauskas igualó el marcador: 1-1. La vuelta será el viernes.

Los visitantes de Waalwijk arrancaron lentos y cometieron errores en la construcción del juego, pero Roda no lo aprovechó: Michael Breij, Iman Griffith y Joey Paul Muller fallaron en el remate.

El dominio local no se reflejó en el marcador y eso casi cuesta un gol en la recta final del primer tiempo: Jesper Uneken remató, pero Justin Treichel salvó a Roda con una gran parada.

Tras el descanso, un balón perdido llegó a Cleonise, que se hizo espacio y lanzó un disparo potente al ángulo: 0-1.

El RKC se adelantó contra todo pronóstico, y el Roda, pese a su discreta actuación, empató en el último suspiro: Kalinauskas disparó desde el borde del área y enloqueció al Parkstad Limburg Stadion.

En casa solo ha ganado cuatro de los 19 partidos ligueros, pero a domicilio muestra otra cara, lo que alimenta la esperanza de cara al choque de vuelta en Waalwijk el viernes. El ganador se medirá al Willem II en la siguiente ronda.