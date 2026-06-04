Suecia, igual que Holanda, no ganó su amistoso fuera de casa: 2-2 ante Grecia en Solna con empate en el último segundo. Así, la selección de Graham Potter viaja a Estados Unidos con mal sabor de boca.

A diferencia del amistoso ante Noruega (derrota 3-1), Alexander Isak y Viktor Gyökeres jugaron juntos desde el inicio, aunque ambos fueron reemplazados en el 62’.

Aun así, Suecia sufrió en su propio Strawberry Arena de Solna. A los diez minutos llegó el 1-0: Christos Tzolis asistió a Kostas Tsimikas, que, con su pierna derecha menos hábil, colocó el balón en la escuadra.

A los 30 minutos Gyökeres falló un mano a mano con Tzolakis al optar por pasar en vez de disparar.

Grecia también creó peligro: Kourbelis y Pavlidis acertaron los postes y Tzolis rozó el larguero.

En el 53’, un libre directo de Gyökeres, desviado por Pavlidis, superó a Tzolakis: 1-1. El gol reactivó a los de Potter. Grecia sufrió y, a la hora de juego, Nilsson firmó el 2-1.

Parecía sentencia, pero en el último suspiro Georgios Masouras igualó y dejó a Suecia con mal sabor de boca: 2-2. El sábado 20 de junio, la selección holandesa será el rival de Suecia en el segundo partido de la fase de grupos.