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TzolakisIMAGO
Siep Engelen

Traducido por

El rival de la selección holandesa en el Mundial viaja a Estados Unidos con buen sabor de boca

World Cup
Suecia vs Grecia
Suecia
Grecia
Amistosos
Holanda
V. Gyoekeres

Suecia, igual que Holanda, no ganó su último amistoso antes del Mundial. En Solna empató 2-2 con Grecia en el último segundo. Así, la selección de Graham Potter viaja a Estados Unidos con mal sabor de boca. 

A diferencia del amistoso ante Noruega (derrota 3-1), Alexander Isak y Viktor Gyökeres jugaron juntos desde el inicio, aunque ambos fueron reemplazados en el 62’. 

Aun así, Suecia sufrió en su propio Strawberry Arena de Solna. A los diez minutos llegó el 0-1: Christos Tzolis asistió a Kostas Tsimikas, que, con su pierna derecha menos hábil, colocó el balón en la escuadra. 

A los 30 minutos, Gyökeres falló un mano a mano con el portero Konstantinos Tzolakis al intentar asistir en vez de disparar. 

Grecia también creó peligro: Kourbelis y Pavlidis acertaron los postes y Tzolis rozó otro con un disparo. 

En el 53’, un libre directo de Gyökeres, desviado por Pavlidis, superó a Tzolakis: 1-1. El gol reactivó a los suecos. Grecia se replegó y, poco después, Nilsson firmó el 2-1. 

Parecía sentencia, pero en el último suspiro Georgios Masouras igualó y dejó a Suecia con mal sabor: 2-2. El sábado 20 de junio, la selección holandesa será el rival de Suecia en el segundo partido de la fase de grupos.

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