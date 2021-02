El Rifle Andrade pide un mejor trabajo arbitral: "Hubo jugadas en las que el árbitro nos perjudicó"

Nacional no pasa su mejor momento. Y cada vez que hay una derrota se hacen más claras las deficiencias de un equipo que un día juega de manera perfecta y al otro pareciera que perdiera la memoria.

Esta vez, Bucaramanga lo derrotó 3-2 y dejó ver más errores de un club que, por la nómina que tiene, debería estar más arriba en la tabla. Claro, para algunos jugadores lo sucedido en la Ciudad de los Parques puede que tengan otra explicación para el Rifle:

“Hubo jugadas precisas en las que el árbitro nos perjudicó. Y eso no quiere decir que Bucaramanga no lo haya hecho bien, solo que altera el trabajo que estás haciendo en el terreno de juego (...) No quiero decir que por culpa del juez perdimos, ni nada por el estilo, solo que hay situaciones como esas que te sacan del partido, te hacen perder la concentración y ahí te desenfocas”.