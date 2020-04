El reto de Mascherano a Lavezzi en la Selección argentina: "Estás gordo, esto es un Mundial"

El exdelantero de la Albiceleste contó un curioso episodio de Brasil 2014 con el entonces capitán argentino.

A cuatro meses de anunciar su retiro del fútbol profesional, Ezequiel Lavezzi, probablemente uno de los jugadores más cuestionados de la Selección argentina durante la última década, se refirió a su paso por el equipo nacional y, entre otros temas, contó una curiosa anécdota con Javier Mascherano durante 2014.

"Una vez, después del entrenamiento, estábamos con Masche y me dijo 'Pocho, estás gordo, te tenés que poner bien. Esto es un Mundial, es diferente a todo'. Yo le respondí que no pensaba que iba a jugar tanto, pero me convenció y le termine diciendo: 'Bueno, listo. A partir de ahora voy a comer todo lo que vos me digas'", reveló el futbolista surgido de Estudiantes de Buenos Aires, en declaraciones al sitio oficial de la AFA.

En la misma línea, continuó: "¡Cumplí! La verdad que fue muy gracioso porque todos los días iba al lado de él y le preguntaba qué podía comer. En los ratos libres también me iba al gimnasio con él y me terminé poniendo en buena forma. Digamos que me encarriló un poco".

Por otra parte, además de reconocer que "nunca" volvió a ver la final de la Copa del Mundo, el ex- y aseguró que "fue una etapa hermosa, más allá de no poder ganar el Mundial". "Uno se queda con la experiencia de haber jugado en la Selección y de haber podido estar en una final del mundo. Cualquier chico, cualquier futbolista sueña con estar ahí y no son muchos los que pudieron hacerlo. Y a mí eso me llena de orgullo, me siento un privilegiado", señaló.

También, el Pocho destacó que "a la Selección no se va por dinero sino por la gloria: está más allá de todo" y explicó por qué, por momentos, se hace difícil: "Tenés la responsabilidad de representar a un país. En los clubes uno vive el día a día, pero acá es diferente: hacés 15 horas de vuelo para llegar entrenarte y al otro día ya tenés que jugar, cuando es un amistoso o fecha FIFA. No dormís bien a la noche porque hay que pegar la vuelta a cualquier hora, y a partir de ahí hacés otras 15 horas de viaje para llegar al club".

"Los jugadores que van a la Selección no tienen casi nunca vacaciones. Recién cuando me fui a jugar a empecé a vivir mi vida normal. Es un sacrificio pero así y todo, yo no veía la hora de reencontrarme con todos los chicos cada dos meses. Siempre disfruté muchísimo de la Selección. Eso no lo puedo negar", concluyó.