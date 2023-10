El resumen en directo online del Las Palmas vs. Celta de Vigo de La Liga 2023-2024: vídeos, goles y estadísticas

El equipo canario completa la remontada con un gol en el '97 para hundir al conjunto gallego.

Agónica victoria de la UD Las Palmas que no se rindió y creyó en la consecución de la remontada hasta el último minuto, donde certificó la victoria gracias al tanto de Marc Cardona. El ariete catalán, protagonista en la consecución de los dos tantos del equipo canario, fue uno de los encargados de cambiar el partido junto a la entrada de un siempre relevante Jonathan Viera. Y eso que no se las prometía felices el cuadro canario tras el tanto de Anastasios Douvikas, y con una sensación de que el Celta de Vigo, en cada estirada, aportaba peligro al área de Álvaro Vallés, teniendo ocasiones, sobre todo en las botas de Jorgen Strand Larsen, para haber marcado un antes y un después en la balanza del partido.

DIRECTO | SIGUE AQUÍ LAS PALMAS VS. CELTA DE VIGO

Sin embargo, en el fútbol todo puedes pasar hasta el pitido del árbitro, y así lo considero tanto García Pimienta como su plantilla. El técnico introdujo al terreno de juego los cambios necesarios para dar un aire renovado a su equipo y ganar profundidad, jugando también con el mermado aspecto físico de un Celta de Vigo al que le pesaban los minutos y que en la recta final sucumbió ante el empuje ofensivo de los locales. Primero, llegaba el empate, en un penalti provocado por Marc Cardona que cometía Carl Startfelt al derribar al futbolista y que ponía en la red desde los once metros Jonathan Viera. Y fue precisamente el '21' amarillo quien le iba a devolver esa oportunidad al delantero catalán, propiciando la asistencia para el remate final de Cardona que estallaba la locura en la grada.

Victoria de la UD Las Palmas que, con ese tanto en el minuto 97, logra la segunda victoria de la temporada, segunda como local y consecutiva en su feudo, saliendo de los puestos de descenso e introduciendo en su lugar a un Celta de Vigo que agrava su situación y el respaldo de Rafa Benítez en el banquillo, no pudiendo mantener su ventaja en el marcador hasta acabar sucumbiendo al empuje canario.

El minuto a minuto del Las Palmas vs. Celta de Vigo de La Liga 2023-2024

El resumen en directo online del Las Palmas vs. Celta de Vigo de La Liga 2023-2024: vídeos, goles y estadísticas

90' + 7'¡Goooooooooooool de Marc Cardona! LAS PALMAS 2-1 Celta de Vigo. ¡Se desata la locura en el Estadio de Gran Canaria! Lo quería el equipo local, estaba haciendo méritos para certificar la remontada, y el tanto ha llegado de la mano del atacante catalán. Balón al área para Jonathan Viera que deja de primeras de cara para el delantero que controla y define, con un disparo cruzado, ante Iván Villar.

84'¡Goooooooooooool de Jonathan Viera! LAS PALMAS 1-1 Celta de Vigo. ¡Desde los once metros empata el conjunto canario! No falló el mago amarillo que bate por el palo derecho de Iván Villar al guardameta celeste, quien adivinó la atención del futbolista pero no llegó a salvar el tanto.

81'¡¡PENALTI A FAVOR DE LA UD LAS PALMAS!! Tendrá la oportunidad a balón parado de igualar la contienda. Centró de Marc Cardona desde la zona derecha del ataque que acaba en el derribó de Carl Starfelt a Marc Cardona dentro del área con su entrada por detrás.

67'¡Goooooooooooool de Anastasios Douvikas! Las Palmas 0-1 CELTA DE VIGO. ¡A la contra castiga el equipo celeste! La acababa de tener la UD Las Palmas, aprovechando para salir rápidamente al contraataque el cuadro celeste de la mano de un Jonathan Bamba que condujo hasta campo rival antes de filtrar el pase para el ariete griego, quien ante Álvaro Vallés definió a la perfección para adelantar a los suyos.

Termina en tablas este primer tiempo en el Estadio de Gran Canaria cuyo signo podría haber cambiado de no haber sido por la intervención del VAR. Aunque la UD Las Palmas tuvo el balón y el dominio de la mayor parte de la primera mitad, le costó hacer el mismo peligro que el equipo visitante, quien se activó con el paso de los minutos y dispuso, cerca de la media hora de juego, de dos buenas ocasiones para hacer gol antes de la acción de la polémica. Y es que Eduardo Prieto Iglesias requirió de la presencia en el monitor de Alberola Rojas para que este diera invalidez al tanto de Jorgen Strand Larsen, en una acción en que ninguno de los dos protagonistas del tanto comete falta, pero sí lo haría Anastasios Douvikas sobre un Mika Mármol al que, con su agarrón, estaría perjudicando en la lucha por alcanzar y competir el envío con el delantero noruego. Una polémica que, hasta el momento, mantiene el resultado a gafas al descanso.

36'¡GOOOOL.... ANULADO AL CELTO DE VIGO! ¡Entró el VAR para quitar el tanto celeste del marcador! Diagonal de Óscar Mingueza delante de la frontal que filtra el pase para Jorgen Strand Larsen, con una zaga que se quedó parada esperando un fuera de juego que no existía y que aprovechó el atacante para recortar a Álvaro Vallés y ponerla en la red. Sin embargo, en la acción previa, Anastasios Douvikas cometería falta sobre Mika Mármol, y es esto por lo que Eduardo Prieto Iglesias ha llamado a Javier Arberola Rolas, quien tras revisar la acción la ha terminado anulando.

