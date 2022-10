El resumen del Valencia vs. Elche de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Pulido Santana anula un gol legal a los ilicitanos que hubiera supuesto el 2-3.

No faltó prácticamente de nada en el derbi valenciano que libraron Valencia y Elche en Mestalla: goles, penaltis, lesionados y polémica. Fueron los de Almirón quienes abrieron el marcador tras un penalti transformado por Pere Milla producto de un error garrafal de Mamardashvili. El meta georgiano golpeó con fuerza a Pedro Bigas con el puño en una salida a una falta frontal, lo que le llevó a ser trasladado en camilla.

Le dio la vuelta al Valencia con un Edinson Cavani estelar, que se estrenó como goleador a lo grande: primero con otro penalti anotado y después con un gol de 9 puro a centro de André Almeida. A pesar de ello, Gennaro Gattuso le retiró en el descanso, según el uruguayo por precaución al haberse hinchado uno de sus tobillos. La segunda mitad no tuvo nada que ver con la primera, y fue el Elche quien hizo más méritos para ganar.

Pere Milla firmó su doblete con un gran cabezazo y lideró la contra que pudo haber sido el 2-3, en la que el 10 franjiverde roba en el centro del campo, Musa le hace falta, Pulido Santana aplica la ley de la ventaja y la jugada acaba en gol de Nico. Sin embargo, el colegiado no dio el tanto y señaló la falta. Error difícil de entender.

Detalles:

El Valencia ha ganado sus últimos tres encuentros ante el Elche en LaLiga y solo en una ocasión ha enlazado cuatro o más triunfos seguidos ante los ilicitanos en la máxima categoría (seis entre 1976 y 1984).

El Valencia ha disputado 23 encuentros en LaLiga como local ante el Elche perdiendo solo uno de ellos (16V 6E), solo ante el Granada (26P 23V 3E 0D) ha jugado más en casa en la máxima categoría sufriendo como máximo una derrota.

El Valencia ha ganado cuatro de sus últimos seis derbis ante rivales de la Comunidad Valenciana en LaLiga (1E 1D) mientras que el Elche ha perdido sus últimos tres de estos derbis en la competición sin anotar ni un solo gol.

El Valencia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en LaLiga (1E 1D), incluido sus últimos dos disputados en Mestalla en la competición - no logra tres victorias seguidas en casa en la máxima categoría desde agosto de 2021 (4).

El Elche no ha ganado ninguno de sus últimos ocho encuentros en LaLiga (2E 6D) – es su segunda racha más larga sin triunfos en la máxima categoría en el siglo XXI (16P 8E 8D entre noviembre de 2020 y febrero de 2021).

Gattuso en rueda de prensa: "La primera parte fue buena, la segunda fallamos muchos pases, muchos jugadores no hicieron rupturas... Me daba miedo este partido porque en el fútbol de hoy hay que hacer las cosas bien al 100 %. Hemos fallado muchos pases, no he visto exceso de confianza, y teniendo que estar presionando y luego tener que correr es difícil. Cavani tenía el tobillo inflamado y me dijo que no estaba bien. El gol lo he visto como todo el mundo: el árbitro se ha equivocado y ha pitado 20 segundos después del gol del Elche".

Almirón en rueda de prensa: "Esos 2 puntos eran vitales para nosotros, un golpe anímico importantísimo. El equipo remontó momentos de adversidad, hizo un gran esfuerzo y se queda esa sensación de injusticia, nos dolió esa jugada. Cuando se van sumando situaciones injustas en contra te vas con mal sabor de boca, pero no podemos hacer más

Pere Milla quita hierro a lo ocurrido en el gol anulado.

90´ + 6 ¡FINAL! Tablas entre Valencia y Elche.

90´ Tiempo añadido: 5 minutos

85´ Se ha revertido la tendencia de la primera parte en la segunda. El Elche está haciendo más méritos para ganar cuando pocos lo podrían creer en los primeros 45 segundos.

73´¡Gol anulado al Elche! Nico remató un centro desde la izquierda, pero el árbitro pita una falta lateral de Musa sobre Pere Milla. Tampoco parece que haya fuera de juego de Nico, por lo que esta jugada va a traer cola.

65´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ELCHEEEEEEEE! Centro desde la izquierda que Pere Milla cabecea al fondo de la red en la primera aproximación de peligro de los ilicitanos.

64´ ¡Uyyyyyyy Hugo Duro! Remató en boca de gol un centro de Gayá desde la derecha, pero se le marchó alto.

53´ Estuvo a punto de meterse en un lío Cömert en un balón a su espalda, pero acabó rebañando limpiamente a Ezequiel Ponce en el área.

Hay un Sevilla-Valencia en la próxima jornada, y Gattuso quiere tener al mejor Cavani siempre.

¡Ya en juego la segunda parte en Mestalla!

45´ + 6 ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL VALENCIAAAAAAA! Cavani firma su doblete con un cabezazo entrando en carrera que sorprende a Badía. Mejor estreno goleador imposible para el Matador. Acto seguido, el colegiado ha decretado el descanso.

45´ Habrá 6 minutos de descuento.

40´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DEL VALENCIAAAAAA! Cavani no falla desde los once metros y bate a Badía.

39´ ¡PENALTI PARA EL VALENCIA! Gayá conectó con Samu Lino para entrar en el área y recibe una entrada de Josan.

28´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ELCHEEEEEEE! Pere Milla transforma el penalti con un lanzamiento cruzado a su derecha, a pesar de que el meta georgiano llega a tocar el balón.

26´ ¡PENALTI A FAVOR DEL ELCHE! Mamardashvili golpea con el puño a Bigas y al balón a la salida de una falta frontal, pero el colegiado no tiene dudas y decreta la pena máxima. Se tienen que llevar al defensa ilicitano en camilla.

15´ Como era de esperar, el dominio es del Valencia en estos primeros compases de encuentro, con varios disparos que atrapó Edgar Badía obra de Cömert y André Almeida.

1´ ¡Ya rueda el balón en Mestalla!

¡Y con esta disposición se estrena Almirón en el banquillo del Elche!

¡Con este once sale Gattuso a por la victoria!

