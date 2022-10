El resumen del Shakhtar vs. Real Madrid de Champions League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Te contamos todos los detalles del partido que se disputa en Varsovia

El Real Madrid logró empatar en la última acción del partido en Varsovia para evitar la primera derrota de la temporada y dejar cerrado el pase a los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo blanco no hizo un buen partido y el gol de Zubkov estuvo a punto de meterles en un lío, pero Rüdiger, en el 95, puso las tablas y clasificó al equipo madridista para octavos de final.

Ancelotti tiró de los menos habituales y futbolistas como Hazard dejaron malas sensaciones al no jugar a buen nivel. Tras una primera parte floja, el equipo ucraniano se adelantó en la primera acción del segundo tiempo, lo que llevó al italiano a reaccionar y terminar sacando a Modric, Vinicius, Alaba, Camavinga y Asensio, pero el héroe finalmente fue el alemán Rüdiger.

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa

"Rüdiger está bien. Tiene un corte importante en la frente, le están tratando, pero está sonriendo porque ha marcado un gol importante".

"Eden Hazard ha hecho lo suyo. Como Karim ha tenido dificultad porque han cerrado bien las líneas. No han tenido muchas posibilidades entre líneas. Pero creo que Eden ha cumplido. Tenía decidido antes del partido el cambio alrededor de los 60 minutos".

"¿Por qué no hemos jugado bien? No es fácil de explicarlo. Cuando encajas un gol el equipo rival se viene arriba y nos han creado problemas a la contra. Lo importante es que no nos rendimos, ganar al Real Madrid no es nada fácil".

"Lo de Kroos es muy claro: o va a seguir o va a dejar su carrera, él tomará su decisión. ¿Rüdiger? Necesitábamos altura ahí delante y con Militao es el mejor que tenemos para estar ahí delante y rematar de cabeza".

"No, no creo que afecte que el Barça tenga un día menos ni que no puedan reservar titulares este miércoles. He hecho cambios porque jugamos el sábado por la noche y había jugadores que estaban cansados y no quería arriesgar, no para tenerlos frescos para el domingo. Porque hay jugadores que van a jugar hoy y también el domingo".

Carlo Ancelotti, tras el partido

"Tiene un corte en la frente, pero no es serio. Está bien. Pero tiene un corte largo, él quería seguir en el campo (risas), no era consciente de que estaba lesionado".

"En la primera parte lo hemos controlado pero sin ser eficaces. Luego en la segunda parte con el gol se nos ha complicado. Lo hemos intentado todo, aunque no hemos jugado bien, pero este equipo nunca se rinde, como de costumbre".

"Sí, encajar un gol en la primera acción de la segunda parte te enfada".

"Nacho, Rüdiger, Kroos... han jugado muy bien, Asensio ha entrado muy bien también, pero como colectivo no ha sido una noche ideal".

El gol del empate en el último suspiro de Antonio Rüdiger

El gol del Shakhtar con el que se ha adelantado ante el Real Madrid

Once confirmado del Shakhtar Donetsk. Trubin; Konoplya, Bondar, Matvienko, Mykhaylichenko; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Mudryk y Traoré

Once confirmado del Real Madrid. Con Nacho y Hazard y sin Vinicius

