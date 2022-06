El resumen del Selección España vs. Portugal de la UEFA Nations League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Te contamos todos los detalles del partido que se disputó en el Benito Villamarín

La selección española de fútbol empezó con un sabor agridulce una nueva edición de la UEFA Nations League. El cuadro de Luis Enrique, que viene de ser subcampeón y quiere volver a estar en la Final Four, empató con Portugal 1 a 1 en el Benito Villamarín.

TODOS LOS DETALLES DEL SELECCIÓN ESPAÑA VS. PORTUGAL DE LA UEFA NATIONS LEAGUE

Por su parte, Portugal, campeón de la primera edición, no contó con Cristiano Ronaldo desde el inicio: el delantero del Manchester United ingresó en el minuto 62.

MINUTO A MINUTO DEL SELECCIÓN ESPAÑA VS. PORTUGAL DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

VIDEOS Y NOTICIAS DEL SELECCIÓN ESPAÑA VS. PORTUGAL DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

Luis Enrique: "Es difícil aguantar el ritmo de los 90 minuto y se podía escapar... pero me ha gustado el equipo. Podíamos haber ganado, hemos empatado y podíamos también haber perdido. Morata quizás no sea un jugador de cifras estratosféricas, pero es mucho todo lo que nos da en ataque y en defensa. Los jugadores han llevado con mucha entereza el calor. Me ha encantado el ambiente, el público ha estado soberbio y me ha gustado la actitud de todos los jugadores y el espíritu del equipo. Ahora, a descansar y recuperarse, cuando tengamos tiempo tenemos que ver en qué podemos mejorar pero en general estoy satisfecho. Ansu viene para ayudarnos a largo plazo, lo que veo entrenando me gusta pero aún no tiene el ritmo necesario de competición. No vamos a correr riesgos y menos con Ansu".

Morata: "Hay que seguir trabajando. Nosotros hemos tenido ocasiones, no las hemos metido y nos han empatado. Hay que seguir adelante y nosotros vamos a seguir trabajando como hacemos siempre. No hay rival débil en este grupo. Todos son partidos difíciles, hay equipos que tienen mucha táctica, que defienden muy bien y es complicado ganar".

Azpilicueta: "Ha sido un partido duro, hemos tenido ocasiones para ampliar la ventaja pero también tenemos un rival enfrente que hace las cosas bien. Veníamos de empatar dos veces a cero contra ellos y hoy ha sido a uno. Nos faltó controlar un poco más con el balón, que hemos tenido pérdidas que nos ha obligado a defender más de lo que queríamos. Cuando gana parece que es todo más positivo y trataremos de llegar lo mejor posible al próximo partido. Cada partido lo afrontamos para ganar".

España se duerme y Ricardo Horta empata el partido en el Villamarín 😥pic.twitter.com/CtYylKANHI — GOAL España (@GoalEspana) June 2, 2022

Paradón de Unai Simón para evitar el empate de Portugal 👏👏👏pic.twitter.com/eAb2iUsisT — GOAL España (@GoalEspana) June 2, 2022

❌ La doble ocasión que tuvo Carlos Soler para marcar el segundo de España #NationsLeague



🇪🇸🇵🇹pic.twitter.com/OEq6pFWXWk — GOAL España (@GoalEspana) June 2, 2022

❎ Minuto 62 #NationsLeague

➡️ Cambio en Portugal 🇵🇹

➡️ Ingresa Cristiano Ronaldo

➡️ Pitan en el Villamarín



📹 @pacoricolozano pic.twitter.com/S60dhHALyM — GOAL España (@GoalEspana) June 2, 2022

El grito sagrado de Morata para adelantar a España ⚽️⚽️



🇪🇸🇵🇹 pic.twitter.com/nc31zmJTxu — GOAL España (@GoalEspana) June 2, 2022

💥 De pie, señoras y señores #nationsleague



Así se escuchó el himno de España 🇪🇸 en el Benito Villamarín 🎵



📹 @pacoricolozano pic.twitter.com/YbpGpCxeVO — GOAL España (@GoalEspana) June 2, 2022

💥 Se viene el España 🆚 Portugal 💥 #NationsLeague



Y ya hay ambiente en los alrededores del Benito Villamarín 🔥⚽️



📹 @pacoricolozano pic.twitter.com/edQ1Wccgwf — GOAL España (@GoalEspana) June 2, 2022

🚨 OFICIAL | ¡¡YA TENEMOS EL ONCE DE ESPAÑA!!



👥 Esta es la alineación que ha dispuesto @LUISENRIQUE21 para el debut de la @SeFutbol en esta edición de la #NationsLeague ante @selecaoportugal en Sevilla.



🔥 ¡¡A FUEGO DESDE YA CON VOSOTROS, EQUIPAZO!! #VamosEspaña pic.twitter.com/hkgOR3Nh50 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 2, 2022

Últimos detalles de la @SeFutbol para recibir esta noche a Portugal #NationsLeague



Empieza una nueva ilusión para La Roja 🇪🇸pic.twitter.com/YcT5yqbMPi — GOAL España (@GoalEspana) June 2, 2022

RESUMEN DEL SELECCIÓN ESPAÑA VS. PORTUGAL DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

TODOS LOS NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS DEL SELECCIÓN ESPAÑA VS. PORTUGAL DE LA UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023