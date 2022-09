El resumen del Real Sociedad vs. Espanyol de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

El conjunto txuri-urdin por fin gana en el Reale Arena merced a los goles de Sorloth y Brais. Edu Expósito empató para los pericos.

Y fue a la sexta jornada cuando llegó la primera victoria de la Real Sociedad en casa. El Espanyol fue la víctima (2-1), aunque no lo puso nada fácil. El conjunto txuri-urdin fue superior en la mayor parte del encuentro, aunque fue en un error garrafal de Álvaro Fernández donde encontró el tanto inicial por medio de Sorloth, que aprovechó la fe de Kubo para robarle el balón al arquero y servirle el gol en bandeja.

Reaccionó rápidamente el conjunto perico en una gran jugada de pizarra, mediante un córner en corto en el que Sergi Darder vio a Edu Expósito llegar desde atrás y el 20 batió a Remiro con un sutil disparo. La primera mitad fue trepidante y no llegó el descanso sin el 2-1, cuando Mikel Merino robó cerca del área rival y cedió a Brais Méndez para que batiese con clase a Fernández.

En la segunda mitad, la Real siguió llevando el timón del duelo, pero en la recta final apretó el Espanyol y rozó el empate a balón parado en varias ocasiones, sobre todo en la que tuvo Cabrera con un cabezazo en boca de gol que Remiro sacó con el torso. La afición txuri-urdin ya tiene su primera victoria.

Diego Martínez en rueda de prensa: "Hemos intentado subsanar los errores que cometemos, pero hay que seguir mejorando y no perder la confianza porque necesitamos la mejor versión de cada uno. El equipo lo ha intentado hasta el final contra un gran equipo. Intentamos corregir los errores con correcciones, con confianza y trabajo. Somos conscientes de la realidad que tenemos, hoy ha debutado Omar, intentamos que cada uno saque su mejor versión pero tenemos que seguir remando y ser fuertes mentalmente, a esto se le da la vuelta con una victoria. El déficit de puntos es claro por esos errores puntuales. El equipo no merece tan pocos puntos, pero es lo que hay y tenemos que mejorar. Más trabajo extra no se puede hacer. Hay veces que la desconfianza te hace hacer algunas cosas como esos balones largos a Joselu, pero no podemos hacer de una virtud un defecto. Con los 3 centrales trataba que los carrileros estuvieran sujetando a sus laterales e igualarles en la superioridad numérica con Joselu y Martin a sus centrales. No podemos conceder tanto en Primera División. La confianza es lo que necesita el equipo para estar más fluido con el balón, pero cuando no ganas todo son pegas.

90´ + 4 ¡FINAL DEL PARTIDO! LA REAL SOCIEDAD CONSIGUE LA PRIMERA VICTORIA EN CASA DE LA TEMPORADA!

90´ Añaden 4 minutos de descuento.

84´ ¡LA TUVO CABRERA PARA EMPATAR! El central perico remató en boca de gol una falta lateral botada por Darder y Remiro se lo negó poniendo el cuerpo.

75´ ¡A PUNTO DE SENTENCIAR SILVA! Combinaron en la frontal Sorloth, Kubo y Merino hasta que vieron llegar al canario desde atrás. Le pegó cruzado pero se le marchó fuera por poco al 21 txuri-urdin.

70´ Buenos minutos de la Real, que ha dispuesto de un par de oportunidades: primero en un remate de Aritz Elustondo a la salida de un córner que se marchó fuera por poco y, más tarde, con un disparo de Mikel Merino que se marchó alto tras una buena jugada colectiva.

57´ Responde la Real con un remate de Sorloth culminando una buena contra. Álvaro Fernández atrapó sin problemas.

54´ ¡A punto de marcar Joselu! Cabeceó una falta lejana y obligó a Remiro a volar para evitar el empate. Antes había entrado Puado por Omar.

47´ Lo intentó Calero con un cabezazo a una falta lateral, pero no encontró ningún socio que aprovechase su prolongación y el balón se marchó fuera.

Comienza la segunda mitad en el Reale Arena.

45´ + 2 Descanso en el Reale Arena tras una vibrante primera parte entre Real Sociedad y Espanyol. El conjunto txuri-urdin se va a los vestuarios con ventaja, aunque el cuadro perico ha dado muestras de que puede hacerle mucho daño.

45´ Añaden 2 minutos de descuento.

33´ Lo intentó Joselu en un par de ocasiones: primero con un disparo desde fuera del área que detuvo con facilidad Remiro y después con un remate de cabeza a centro de Bryan Oliván que se le marchó fuera.

29´ ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE LA REAL SOCIEDAD!!!!! Robó Mikel Merino cerca del área rival y cedió el balón a Brais Méndez, que controló y definió con maestría para poner el 2-1.

24´ ¡A PUNTO DE FIRMAR SU DOBLETE SORLOTH! La puso con música Mikel Merino y el noruego, sin apenas saltar, conectó un remate que obligó a hacer una gran parada a Álvaro Fernández.

19´ ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL ESPANYOL!!!!!! Reacciona el conjunto perico de la mejor forma a través del balón parado. Córner en corto en el que Darder encuentra a Edu Expósito en la frontal y el 20 pone la igualada con un disparo sutil.

17´ ¡GOOOOOOOOL DE LA REAL SOCIEDAD!!!! Error garrafal de Álvaro Fernández al controlar el balón y de eso se aprovecha Kubo para robarle el esférico y servirle el tanto en bandeja a Sorloth.

15´ Ahora fue Kubo quien lo intentó tras enganchar un balón en la frontal, pero atrapó Álvaro Fernández con facilidad.

10´ Vuelve Vinicius Souza al terreno de juego.

9´ Están atendiendo a Vinicius Souza tras una fea caída que le ha afectado al hombro derecho. Por lo demás, la Real es quien está teniendo la iniciativa durante los primeros compases.

1´ La primera del partido la ha tenido la Real por medio de Gorosabel, que llegó desde atrás para pegarle con la zurda, pero se le marchó muy desviado el chut.

1´ ¡Ya rueda el balón en San Sebastián!

Y esta es la primera alineación post RDT en el Espanyol.

Así sale el cuadro txuri-urdin a por la primera victoria de la temporada en el Reale Arena. Varios cambios sobre el once que arrancó ante el Omonia.

¡HOOOOOOLAAAA AMIG@S DE GOAL! Bienvenid@s a esta retransmisión del duelo que van a protagonizar en el Reale Arena la Real Sociedad y el Espanyol con motivo de la sexta jornada de LaLiga Santander.

