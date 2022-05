El resumen del Real Madrid vs. Levante de La Liga 2021-2022: vídeo, goles y estadísticas

El Real Madrid volverá a reencontrarse con su afición tras la clasificación para la final de la Champions League de esta temporada. El cuadro madridista no se juega nada y se espera que Carlo Ancelotti siga variando el once para que todos los jugadores se mantengan en forma pero sin excesos.

Por su parte, el Levante, tras la victoria del Granada este martes, está obligado a puntuar, pues una derrota les manda directamente a Segunda División.

Minuto a minuto del Real Madrid vs. Levante de LaLiga

Ruedas de prensa del Real Madrid vs. Levante de LaLiga

Cuando acabe el partido, las declaraciones más importantes...

Vídeos, alineaciones y noticias del Real Madrid vs. Levante de LaLiga

En instantes, más vídeos y noticias del partido...

34' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RODRYGO GOES!!!!! REAL MADRID 3-0 Levante. ¡¡Rodrygo Goes se apunta a la fiesta!! Enésimo desajuste defensivo del Levante, que persigue y marca con la mirada. Rodrygo Goes recupera, toca para Modric y se desmarca para coger la espalda de Sergio Postigo. Bate a placer a Dani Cárdenas tras el pase del croata.





El artículo sigue a continuación

19' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE KARIM BENZEMA!!!! REAL MADRID 2-0 Levante. ¡¡Benzema aumenta las distancias!! Con la defensa granota hundida en su área, sin capacidad de respuesta, Vinícius Junior cuelga un centro pasado que cabecea el galo, cogiendo la espalda de Nemanja Radoja. Imparable para Dani Cárdenas.





Benzema, 44 goles en todas las competiciones esta temporada.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/wewL4NuVIb — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 12, 2022

13' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERLAND MENDY!!!!! REAL MADRID 1-0 Levante. ¡¡Mendy inaugura la cuenta!! ¡¡Qué pase de Luka Modric!! Cercado por Nemanja Radoja, el croata recorta y envía en profundidad para la carrera de Ferland Mendy, rompiendo por dentro en la resquebrajada defensa granota. El francés bate a Dani Cárdenas por su palo.





Resumen del Real Madrid vs. Levante de LaLiga