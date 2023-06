El resumen del Real Madrid vs. Athletic Bilbao de La Liga 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

El Real Madrid empató ante el Athletic en las despedidas de Benzema, Asensio, Hazard y Mariano

El Real Madrid cerró la temporada en el Santiago Bernabéu con un empate ante el Athletic Club de Bilbao que hace que el equipo blanco segundo en Liga gracias el empate en el 90 del Villarreal ante el Atlético y que el Athletic se quede sin jugar la Conference League. Benzema, en su despedida, hizo el único tanto madridista de la tarde. El gol bilbaíno lo anotó Sancet.

El partido se resume en que Asensio, que fue suplente, fue sustituido en el descuento para ser ovacionado. En el Madrid el día era más de despedidas que de fútbol y solo las paradas de Courtois y alguna jugada de Vinicius salvaron el partido madridista.

Hazard y Mariano no jugaron minuto alguno en su despedida, Nacho y Ceballos fueron titulares y la sensación con el andaluz fue de no despedirse. Con el central hay más dudas. No fue sustituido y tampoco hizo gesto alguno hacia la afición tras el encuentro.

Ancelotti, en rueda de prensa

Benzema. "He entrenado a uno de los mejores jugadores del mundo, un delantero pero un futbolista completo. Una persona muy amable, muy humilde, muy seria... no podemos estar contentos pero respetamos su decisión. Yo y todos le agradecemos lo que ha sido capaz de hacer que ha sido legendario, inolvidable y que quedará siempre en la historia de este club".

Si le ha sorprendido la decisión y cómo se le sustituye. "Sí, ha sido una sorpresa para todos. Su decisión es parte del proceso de este club. Es una transición qué ha empezado y que seguirá el próximo año. La plantilla será competitiva el próximo año".

Nombre para sustituirle. "Es bastante evidente que hoy se despiden cuatro delanteros y creo que tenemos que meter mano y lo vamos a hacer. Sin prisa, porque tenemos tiempo para hacerlo con calma".

Kane, Havertz, Joselu... qué buscas. "Buscamos un delantero que marque gol, que se pueda asociar bien con los otros. Un perfil de un delantero pero para tener en cuenta qué tenemos dos jóvenes en frente que tienen mucho protagonismo como Vinicius y Rodrygo. Un delantero que pueda jugar bien al fútbol como ha hecho Karim".

Asensio y Nacho. "Asensio, como Nacho, como Ceballos... ellos tenían muy claro cuál podría ser su papel en el Real Madrid para el futuro. Ellos lo tenían muy claro, el club les ha ofrecido la renovación, Marco ha decidido cambiar de aires y Nacho y Ceballos lo están evaluando".

El momento de la decisión de Benzema. "Ha sido una decisión de último momento. La hemos entendido".

Se esperaba esta situación. "No lo he pensado. A día de hoy que tengamos dos atacantes me preocupa cero, tenemos mucho tiempo. Los partidos los ganas con delanteros y también sin delanteros. Marcas la diferencia cuando un equipo juega compacto, con actitud, con compromiso...".

Hazard y Mariano. "Tenía cinco cambios, teníamos el objtivo de quedar segundos y ganar el partido... Hazard y Mariano no han pedido el cambio y luego les hemos despedido bien. Ha sido distinta. Mariano y Eden no han tenido el protagonismo de los otros pero también es verdad que han tenido seriedad y profesionalidad hasta el último día, se han comportado hasta el último día a nivel máximo".

Qué le ha faltado al equipo. "Nos ha faltado continuidad en LaLiga. El Mundial nos afectó un poco y no hemos llegado al final de temporada no a tope. Hemos tenido la Supercopa de España, el Mundial de Clubes, la Champions... creo que el próximo año será mejor".

Benzema y su adiós. "He hablado con él esta mañana y me ha dicho que se despedía, que era una decisión que había tomado y le he dicho que respetaba su decisión. En los cuatro años que ha estado conmigo lo ha hecho muy bien".

Despedida fría de Benzema. "No lo sé, no creo. El club va a preparar un acto para él en los próximos días. Tenemos que tener en cuenta el carácter de Karim, es muy tímido. A él no le gusta la luz, ha preferido desdepedirse y la despedida del Bernabéu ha sido la de un gran jugador, un jugador de leyenda".

Bellingham. "No podía faltar esta pregunta (risas). No voy a hablar de jugadores que no están aquí".

Olfato sobre Nacho y Ceballos. "Por lo que veo yo creo que se quedan los dos".

Brasil y su futuro. "Mañana voy a pensar en que necesito descanso. Preparar y motivar a un equipo cada tres días es muy complicado. Pienso en descansar. El club está en buenas manos, lo que intentaremos hacer ya lo hemos hablado. Vacaciones, estar con mi familia y volver en julio con más ilusión y motivación".

