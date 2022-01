El resumen del Olympique Lyon vs. PSG de la Ligue 1 2021-2022: vídeo, goles y estadísticas

Sin Messi, Neymar o Di María, pero con Mbappé, Verratti e Icardi entre los titulares, el PSG de Mauricio Pochettino visitaba este domingo al Olympique de Lyon, un duelo entre dos de los equipos más grandes del país aunque atraviesen realidades bien diferentes en la Ligue1. En ese sentido, no le sabe mal el empate al conjunto de Lyon, que ganaba desde el primer tiempo con gol de Lucas Paqueta.

El equipo de Pochettino, cómodo líder del certamen galo, había conseguido 46 puntos en las primeras 19 jornadas: había ganado 14 partidos, empatado cuatro y perdido sólo uno. Messi, recuperándose del COVID, no fue de la partida. Tampoco Neymar, todavía lesionado. Pero el PSG tiene una plantilla de garantías para seguir sumando triunfos. Hoy no lo consiguió porque no estuvo fino de cara a la portería rival, con Mbappé encontrándose dos veces con la madera. Pero al menos rescató un punto gracias al gol de Kehrer en el minuto 75 de juego...

