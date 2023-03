El resumen del Mallorca vs. Real Sociedad de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Kang In Lee empató en la segunda mitad el tempranero tanto de Carlos Fernández

El Mallorca y la Real Sociedad se repartieron los puntos tras un partido muy igualado y con cada parte dominada por un equipo. Los txuri-urdines arrancaron mucho mejor el encuentro; impusieron su fútbol y en el minuto tres ya mandaban en el luminoso.

Carlos Fernández anotó un auténtico golazo, tras una gran acción individual de Silva, para adelantar a los de Imanol Alguacil. Pero con el paso de los minutos, los locales fueron despertando y empataron el choque al inicio de la segunda mitad.

Kang In Lee, tras un buenísimo pase de Abdón Prats, regateó a Remiro y puso la igualdad en el partido. A partir de ahí, se igualaron las fuerzas y el final del choque tuvo un final dramático culminando con la expulsión de Mikel Merino, haciendo que la Real Sociedad terminara el choque con un jugador menos.

Tras este choque, la Real Sociedad es cuarta, acumula cuatro partidos sin vencer y tiene por detrás al Betis con cuatro puntos menos. Por su parte, el Mallorca es décimo con 32 unidades, siete más que los puestos de descenso.

Carlos Fernández, en los micrófonos de Movistar+

"Queríamos conseguir la victoria y cambiar esa racha para recuperar la confianza. Estoy contento por mi gol, he pasado momentos muy duros; pero también dolido por no conseguir los tres puntos".

"Ha sido un partido muy igualado. Nosotros hemos tenido situaciones muy claras, de último pase... si hubiéramos estado más finos podríamos haber hecho más daño. Sabíamos que si no cerrábamos el partido se nos podía complicar y así ha sido".

"Sobre la actuación arbitral, no he visto bien la roja a Merino; yo ya estaba en el banquillo. Pero sé que no quiere hacerle daño. Ni siquiera nosotros tenemos claros los criterios. Es un poco lioso".

Abdón Prats, en los micrófonos de Movistar+

"Estoy muy feliz aquí, la gente está contenta conmigo. Es de agradecer el cariño que me dan".

"La falta que me hace Merino era roja clara. Por suerte se ha quedado en un golpe".

"Tenemos que seguir con esta línea y que se vea al Mallorca de la segunda parte".

¡Roja para Mikel Merino! La Real Sociedad se queda con uno menos para el tramo final del encuentro.

¡¡¡Gooool del Mallorca!!! ¡Empata Kang In Lee! Se encontró con Abdón Prats, quien le dio un gran pase, y regateó a Remiro para marcar a placer y poner el 1-1 sobre el luminoso.

La magia de David Silva; los lujos del centrocampista de la Real Sociedad.

¡¡¡Goooooool de la Real Sociedad!!! 0-1. ¡Golazo de Carlos Fernández! Jugadón de la Real Sociedad. David Silva esconde el balón dentro del área, encuentra a Carlos Fernández y la cruza a la perfección para superar a Rajkovic en el minuto 3.

