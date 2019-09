El resumen del Mallorca 0-2 Atlético de Madrid, por LaLiga: goles y estadísticas

De la mano de Opta, te contamos todo lo que ocurrió en el partido que ganaron los colchoneros.

El logró asaltar la Isla para llevarse los tres puntos ante un que no se le daba especialmente a los rojiblancos. Diego Simeone no sabía lo que es ganar frente al conjunto balear, uno de los tres únicos equipos a los que no ha ganado y pero espinita consiguió sacarte esa espinita y además dar la vuelta tras sus dos pinchazos frente a y .

Los colchoneros se llevaron el triunfo gracias a los tantos de Diego Costa, que rompió su sequía goleadora, y Joao Felix, y afrontan el derbi ante el volviendo a la senda de la victoria aunque el punto negativo lo puso la expulsión de Morata.

Por su parte lo bermellones necesitan ganar sí o sí para salir de la zona peligrosa tras su vuelta a la máxima competición.

RESUMEN

TODOS LOS NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS

LAS CURIOSIDADES DEL PARTIDO

* Con esta victoria ante el Mallorca, Diego Pablo Simeone ya ha ganado a 29 de los 31 equipos a los que se ha enfrentado en como entrenador del Atlético de Madrid, fallando solo ante el (15) y el (1).

* El jugador del Atlético de Madrid, João Félix, ha marcado 22 goles en 50 partidos en la élite a nivel de clubes (20 con el y dos con el conjunto rojiblanco).

* Diego Costa ha marcado su gol nº 49 con el Atlético de Madrid en LaLiga y el primero logrado en esta campaña.

* El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, ha logrado su primera asistencia en LaLiga esta temporada. El canterano es el máximo asistente de Diego Costa en la máxima categoría (14 asistencias).

* Solo Diego Godín (14) y Antoine Griezmann (12) han marcado más goles de cabeza que Diego Costa (9) en el Atlético de Diego Pablo Simeone en LaLiga.

* El Mallorca se ha quedado sin marcar en sus últimos tres partidos en San Moix en LaLiga, su peor racha en casa en la máxima categoría desde abril de 2006 (tres también).

* El jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, ha sido expulsado por primera vez en LaLiga (82 partidos).

* El jugador del Mallorca, Takefusa Kubo, ha disputado su primer partido como titular en LaLiga. Solo uno de los cuatro remates que ha intentado el nipón en la competición ha ido a portería.