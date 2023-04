El resumen del Espanyol vs. Getafe de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Todos los detalles del partido de la jornada 32 en el RCDE Stadium, en directo en Goal.com.

El drama de la jornada 32 de Primera División se vivirá este domingo a partir de las 18:30 horas en el RCDE Stadium de Barcelona, donde Getafe y Espanyol agonizan en la tabla y buscan la salvación a toda costa, que pasa por la victoria en este partido.

Los locales no levantan cabeza con la llegada de Luis García al banquillo, ya que no conocen la victoria y están cerca de caer de nuevo al abismo de la Segunda División, porque tienen la salvación a cuatro puntos.

Todos los detalles del Espanyol vs. Getafe pulsando aquí

El Getafe inicia una nueva mini-era sin Quique Sánchez Flores, destituido tras la derrota en casa contra el Almería que llevó al conjunto azulón a los puestos de descenso. Con José Bordalás en el banquillo como la gran esperanza de los del sur de Madrid, el Getafe intentará coger impulso a base de darle la puntilla al Espanyol.

Detalles:

El Espanyol ha ganado sus dos últimos compromisos contra el Getafe en LaLiga y puede sumar tres victorias seguidas ante el conjunto azulón por primera vez en la competición desde septiembre de 2011.

El Getafe no ha ganado ninguno de sus últimos seis partidos como visitante ante el Espanyol en LaLiga (2E 4D) aunque ha empatado en dos de sus últimas tres visitas ligueras al RCDE Stadium (1D).

El Getafe no gana un partido fuera de casa ante un rival catalán en LaLiga desde septiembre de 2013, precisamente ante el Espanyol (0-2). Desde entonces, el conjunto azulón suma 18 visitas ante rivales catalanes sin victoria en la competición (5E 13D).

El Espanyol no ha ganado ninguno de sus últimos tres encuentros como local en LaLiga (1E 2D), incluido los dos desde la llegada de Luis García Fernández a su banquillo, y puede igualar su peor racha sin ganar en casa esta temporada, cuatro partidos entre agosto y octubre de 2022 (1E 3D).

El Getafe no ha ganado ninguno de sus últimos cinco encuentros en LaLiga (2E 3D), perdiendo los últimos dos, tras haber ganado tres de sus anteriores cinco en la competición (1E 1D).

El Getafe es el equipo de LaLiga que más goles ha encajado de cabeza esta temporada (10, como el Almería), y no recibe más de esta forma en una misma campaña en la máxima categoría desde la 2014/15 (12).

Desde el regreso de LaLiga tras el parón por el Mundial de Catar, Borja Mayoral ha participado en nueve de los 17 goles del Getafe en la competición (siete goles y dos asistencias), - en esta campaña liguera ya ha igualado su mayor registro goleador (ocho goles en 31 partidos) en una misma temporada en la competición (ocho goles en 34 partidos con el Levante en la 2019/20).

El delantero del Espanyol, Joselu Mato, ha participado en cuatro goles en siete duelos ante el Getafe en LaLiga (tres goles y una asistencia), convirtiéndose en el encuentro de la primera vuelta ante el conjunto azulón en el único jugador del cuadro perico en marcar y asistir en un mismo partido de esta liga.

Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Espanyol vs. Getafe de LaLiga

Ruedas de prensa y declaraciones del Espanyol vs. Getafe de LaLiga

Vídeos, alineaciones y noticias del Espanyol vs. Getafe de LaLiga

El otro elemento a destacar en este encuentro es el regreso de José Bordalás al banquillo azulón tras la destitución de Quique Sánchez Flores. El técnico alicantino, que dejó el Valencia, afirmó tras su regreso que no podía estar "de brazos cruzados" ante la delicada situación que vive el club madrileño, al que entrenó de 2016 al 2021.





Muchos detalles que comentar en este encuentro, pero el más destacado es la tremenda lucha por evitar el descenso que se está gestando esta temporada. Con Elche descendido, aunque no matemáticamente todavía, Espanyol y Getafe son los otros dos equipos que ocupan las posiciones de descenso de la tabla, con 28 y 31 puntos, respectivamente. Tras la derrota del Valencia ante el Cádiz, la situación se aprieta algún más. El equipo che tiene 33 puntos: una victoria del Espanyol les permitiría dormir una jornada más fuera del descenso, pero si es el Getafe el que vence en Cornellà, serán ellos los que ocupen su plaza. ¡Nervios a flor de piel y muchísimo en juego en uno de los partidos más importantes y trascendentales de esta recta final de competición!



El primer once de Bordalás:

Resumen del Espanyol vs. Getafe de LaLiga