El resumen del derbi vasco Real Sociedad vs Athletic Club de Bilbao de La Liga 2023-2024: vídeos, goles y estadísticas

Anoeta fue una fiesta en el duelo entre los equipos de Imanol y Valverde.

Siempre es un buen día para ver un derbi vasco. El Athletic no llegó a marcar, pero si intentó en todo momento ver el enfrentamiento de cara. Pese a que con la pelota no hubo ideas tan claras, el equipo de Ernesto Valverde si generó peligro y algún que otro problema a la defensa rival. No obstante, Iñaki Williams que tuvo varias ocasiones, no consiguió precisar en la finalización para marcar algún gol y hacer que el marcador no se quedara a 0. Derbi vasco en el que la contundencia cayó del lado donostiarra y no bilbaino.Victoria de la Real Sociedad por 3-0 ante el Athletic Club en el derbi vasco.

Fiesta en el Reale Arena para el equipo de Imanol Alguacil, que tras iniciar la segunda parte con un susto en el que los leones casi empata, dio un segundo golpe al encuentro con un gol de Kubo que no perdonó tras encontrarse una pelota en el segundo poste. El conjunto txuri urdin, además, marcó un tercer gol después de que Oyarzabal saliera al terreno de juego. El capitán aumentando un marcador en el que los locales mostraron mucha efectividad.

Detalles a tener en cuenta:

La Real Sociedad solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos ante el Athletic en LaLiga (2E 2D), tras haber ganado cinco de sus anteriores seis ante los rojiblancos en la competición (1D).

El Athletic no ha ganado en ninguna de sus últimas seis visitas a la Real Sociedad en LaLiga (2E 4D), su racha más larga sin triunfos a domicilio ante los donostiarras en el siglo XXI, aunque ha puntuado en dos de las últimas tres (2E 1D).

La Real Sociedad ha perdido dos de sus últimos cuatro derbis ante equipos del País Vasco en LaLiga (2V), tras no haber perdido ninguno de sus anteriores ocho (3V 5E), mientras que el Athletic solo ha perdido uno de sus últimos 10 derbis (4V 5E), ganando los dos últimos sin recibir ningún gol.

La Real Sociedad no ha perdido ninguno de sus últimos 13 partidos como local en LaLiga (8V 5E), su mejor racha en casa en la competición desde agosto de 2013 (15P 8V 7E).

El Athletic no ha perdido ninguno de sus últimos cuatro encuentros como visitante en LaLiga (2V 2E), incluido los tres disputados esta temporada (2V 1E), y puede arrancar sin derrota en sus primeros cuatro desplazamientos en una campaña en la competición por tercera temporada consecutiva.

El Athletic es uno de los únicos tres equipos de las cinco grandes ligas europeas que no ha recibido ningún gol como visitante esta temporada junto con Arsenal e Inter.

¡3 a 0! De Oyarzaball. Marca el capitán nada más salir al terreno de juego. Pelota en la que encaró a Unai Simón, y con toda la calma del mundo le rompió para hacer su gol a puerta vacía.

2 a 0 para la Real gracias a Takefusa Kubo. Respuesta inmediata para la Real Sociedad, que toma una renta de dos goles después de que el japonés llegue en el segundo poste en un balón que no controla Sadiq, y la manda a guardar.

¡Gol de la Real Sociedad! Se adelanta la Real Sociedad tras una falta lateral que no despejó nadie, y con el balón muerto dentro del área, el central enmascarado le pega con la derecha para abrir el marcador.

El lujo de Barrene para animar el derbi.

Ambientazo en el derbi vasco

Alineación de la Real Sociedad

Remiro; Traoré, Zubeldía, Le Normand, Tierney; Brais Méndez, Zubimendi, Merino, Barrene; Sadiq, Takefusa Kubo.

Alineación del Athletic

Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Ander Herrera, Dani García, Iñaki Williams, Muniain, Nico Williams; Guruzeta.