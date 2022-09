El resumen del derbi Atlético Madrid vs. Real Madrid de La Liga 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Te contamos en directo todos los detalles del partido de La Liga que disputan los de Simeone y los de Ancelotti.

El Real Madrid se impuso por 1-2 al Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano para mantener su racha triunfal y seguir en lo alto de la tabla. Tras un buen inicio del equipo rojiblanco, Rodrygo abrió el marcador tras un gran pase de Tchouaméni para enmudecer a la parroquia 'colchonera'.

A partir de ahí comenzó el dominio blanco que aumentó distancias por medio de Valverde que aprovechó un rechace del poste tras tiro de Vinicius. El Real Madrid golpeaba y golpeaba con fuerza en el campo rival.

En la segunda mitad, el equipo blanco durmió el partido y parecía todo controlado hasta que un error de Courtois lo aprovechó con fortuna Mario Hermoso. Ahí se encendió de nuevo la caldera, pero Mario Hermoso se equivocó calentando el partido al frenar el ímpetu local y acabó siendo expulsado. Con eso, murió el Atlético que se queda con diez puntos en séptimo lugar.

Minuto a minuto del Atlético vs. Real Madrid de LaLiga

Ruedas de prensa del Atlético vs. Real Madrid de LaLiga

Oblak, tras la derrota en el derbi

"Sabor de boca muy malo. Hemos perdido el derbi, hemos perdido un partido importante. Creo que no hemos merecido la derrota pero esto es el fútbol, ellos han aprovechado las que han tenido y nos vamos con mal sabor por la derrota".

"El Madrid últimamente defiende muy bien. Están muy bien en defensa y luego tienen jugadores rápidos en la contra. Pero lo principal es que han defendido muy bien. Con los goles ha sido más fácil para ellos".

"Es difícil ir hacia adelante los 90 minutos, ellos son rápidos y si te vas arriba te hacen goles a la contra. A lo mejor hemos esperado demasiado, pero esto es fútbol. Estoy triste por la derrota pero es lo que hay".

"He visto el vídeo y creo que el árbitro estaba muy cerca, yo no he visto nada. A lo mejor el árbitro ha visto que era tarjeta. Pero creo que no debería haber sido segunda amarilla".

Dani Carvajal, tras ganar en el Metropolitano

"Todo deriva de una entrada que hago a Reinildo, se forma el revuelo, para nosotros ha sido bueno porque hemos parado el partido y hemos frenado al Atlético que nos estaba apretando".

"Karim es una pieza fundamental para nosotros pero tenemos una plantilla espectacular. Hoy ha salido Rodrygo que ha hecho un gran gol y nos ha dado alas".

Vídeos, alineaciones y noticias del Atlético vs. Real Madrid de LaLiga

