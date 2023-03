El filial blanco, superior en la segunda parte, hizo méritos para llevarse los tres puntos

Partido de altos vuelos en Riazor. Duelo de aspirantes, que llegaban reforzados por la derrota del Alcorcón. De hecho, un triunfo local les habría colocado junto a los del sur de Madrid en la tabla. Y al final, nadie se fue contento del todo. Deportivo y Castilla empataron a uno y sólo le recortan un punto al líder.

El Deportivo, arropado por más de 26.000 aficionados, salió enchufado. Bien es cierto que en los primeros minutos no hubo ocasiones claras, pero apenas había transcurrido un cuarto de hora, cuando Lucas Pérez avisó. Erra la antesala del gol, que llegaría en el minuto veinte, tras un córner que remató a gol Pepe Sänchez.

El gol le sentó muy mal Castilla que vivió momentos de zozobra en los minutos siguientes. Los gallegos rondaron el segundo gol, parecían tocados los filiales, que, sin embargo, no tardarían en reaccionar. Primero la tuvo Peter que perdonó ante Mackay y en el minuto 39 el que no falló fue Marvel que acertó a batir al guardameta deportivista. El empate también llegó tras un córner en el que la zaga local no anduvo muy despierta. Y aún pudo marcharse con ventaja al vestuario el Castilla pero, inexplicablemente, Álvaro Rodríguez falló un remate cuando ya se cantaba el 1-2.

En la segunda mitad ninguno de los dos equipos renunció a la victoria. Los dos querían el premio de los tres puntos que les acercara al Alcorcón. Pero fue el Castilla el que hizo más méritos para llevarse la victoria. Suyas fueron las mejores ocasiones. Arribas y Álvaro fueron un dolor de cabeza para la defensa blanquiazul y solo la falta de puntería y alguna buena intervención de Mackay evitó que se adelantaran en el marcador.

El resumen del Deportivo La Coruña vs. Real Madrid Castilla de Primera RFEF 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Final en Riazor. Tablas. Empate a uno entre el Deportivo de la Coruña y el Real Madrid Castilla.

Minuto 90. Tres de añadido.

Minuto 85. El filial madridista está siendo mejor en esta segunda parte. Ha hecho méritos el equipo de Raúl para llevarse algo más. Y lo va a seguir intentando.

Asistencia oficial en Riazor. 26.745 personas han estado en este partido de Primera RFEF.

Minuto 72. Disparo de Mario Martín desde la frontal. El balón se archa fuera. Buenos minutos del Castilla.

Minuto 62. Nueva ocasión para Álvaro. Su disparo cruzado lo saca Mackay. Es una pesadilla el delantero centro del filial.

Minuto 54. Gran jugada del Castilla con centro de Obrador que remata Álvaro y con Mackay batido, salva Olabe para el Depor que se libra del segundo.

Minuto 51. Ocasión del Dépor. Centro de Antoñito que cabecea alto Lucas.

Comienza la segunda parte en Riazor.

Descanso en Riazor. Los jugadores se van al vestuario con empate a uno. Muy buena primera mitad.

Minuto 43. Ha estado cerca del gol el Castilla pero el remate de Álvaro, que estaba solo, se ha marchado desviado.

Minuto 39. Gooooool!!! del Castilla. Y llega también tras un saque de esquina. Ha sido Marvel el que ha acertado con la portería deportivista para poner las tablas en el marcador (1-1).

Minuto 31. Primera tarjeta del partido. La ve Álvaro por una falta sobre Olabe.

Minuto 28. La ha tenido el Castilla pero Peter ha desaprovechado el uno contra uno ante MacKay.

Minuto 22. De Luis salva al Castilla. Gran jugada de Lebedenko que cede atrás a Mario Soriano y el disparo de éste lo despeja el cancerbero del Castilla con los pies.

Minuto 20. Gooooool!!! del Deportivo. Marca Pepe Sánchez a la salida de un córner que había botado Lucas.

Minuto 14. Balón sobre Lucas que dispara y obliga a intervenir a De Luis. Primera ocasión para los deportivistas.

Minuto 10. Primeros minutos, de momento sin llegadas peligrosas a las áreas.

Comienza el partido.

Ambiente de gala en Riazor. Se enfrentan segundo contra tercero. Y en el Castilla destaca la presencia de Álvaro Rodríguez, que estuvo ayer con el primer equipo y hoy es titular con los de Raúl.

Este es el once elegido por Raúl para enfrentarse al Deportivo.

Con esta alineación sale el Deportivo a Riazor.