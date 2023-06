El resumen del Celta vs Barcelona de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Los vigueses consiguen la permanencia tras derrotar a un Barcelona descafeinado

El Celta no ha fallado. Tenía que sumar ante el Barcelona para no tener que atender a lo que ocurría en otros campos y estas vez ha sabido dar la talla. Se ha impuesto 2-1 y le ha dado una gran alegría a su afición que, tras varias semanas de sufrimiento, ha podido respirar tranquila.

El Barça, sin nada en juego desde hace ya varias semanas, se ha presentado en Vigo con un equipo que alternaba titulares y suplentes y una ambición bajo mínimos.

Enfrente, el Celta era todo lo contrario. Por eso salió enchufado y buscando la portería de Ter Stegen. Ya avisó, de hecho en el minuto 2 por medio de Gabri Veiga, el hombre que estaba llamado a convertirse en el gran protagonista de la noche.

Ausente Aspas, fue Gabri quien llevó el deliro a la grada, el joven canterano recibió de Seferovic, controló de lujo, superó a Marcos Alonso y definió como lo hacen los grandes, ante Ter Stegen.

En la segunda parte el Barcelona lo intentaba pero lo hacía a un ritmo cansino. Y Gabri Veiga quemó sus últimas energías en el minuto 69 para, con cierta fortuna batir a Iñaki Peña, que había sustituido a Ter Stegen y llevar la tranquilidad al graderío con el 2-0.

Dembélé y Ansu que habían salido en la segunda parte, se asociaron para acortar distancias y llevar emoción a los últimos minutos antes de que, el pitido final, llevara la explosión de júbilo a un público, el de Balaídos que por fin pudo respirar.

Rueda de prensa de Xavi Hernández

"Esta semana es defintiva para saber el escenario real de que podemos fichar. Tenemos que ser justos y honestos. Tenemos que reforzarnos para competir mejor el año que viene sobre todo a nivel europeo. Hemos estado bien en las competiciones nacionales pero el paso decisivo es reforzarnos bien para competir por todos los títulos".

"No sé si es el último partido de algunos jugadores. Lo que si que será esta semana es definitiva e intentaremos maniobrar. Es una semana clave para planificar y para saber en que escenario estamos".

"Estoy contento con Ansu Fati. Su temporada ha sido buena como la de todos. Todos han sumado. Antes del partido les he felicitado. Ha sido decisivo en algunos momentos. Es un tema de planificación. No puedo avanzar decisiones. Pero esta semana decidiremos cosas"

"Gabri Veiga ha sido una de las revelaciones de la temporada. Un futbolista potente y con calidad y tiene gol. Tiene facilidad para llegar al remate"

Rueda de prensa de entrenador del Celta, Carlos Carvalhal

El entrenador portugués ha hecho un repaso de la liga y de esta última etapa en la que el equipo ha bajado su nivel y ha buscado explicaciones. "Fuimos subiendo de nivel y llegamos a un nivel muy alto con un fútbol muy atractivo y después, no me gusta poner excusas pero perdimos nuestra estructura. Mingueza se lesionó, Carles estuvo dos meses fuera y también coincidiendo con esto es una realidad que Iago y Veiga cayeron mucho y eso nos hizo daño. Intentamos cambiar las cosas, variar el sistema. Ahora lo que ha pasado es que recuperamos a Mingueza, subió Veiga, no teníamos a Aspas, Carles estaba a mejor nivel y el equipo mejoró".

"Al final lo más importante es que cumplimos el objetivo"

Final del partido. Victoria del Celta 2-1 sobre el Barcelona. Los gallegos siguen en Primera División. Lo celebra la afición celtiña.

Minuto 90. Se añaden seis minutos.

Minuto 85. Ataca el Barcelona que busca el empate. Aún así, el Celta tiene margen. Incluso las tablas le servirían para mantener la categoría.

Minuto 79. Gooooool del Barcelona. Gran centro de Dembélé y buen remate de Ansu Fati que pone el 2-1 en el marcador.

Minuto 66. Gooooool! del Celta. Gol de Gabri Veiga. El segundo del joven jugador gallego para darle tranquilidad a su equipo. 2-0 le gana el Celta al Barcelona.

Minuto 60. El Barça hace un triple cambio y lo que llama la atención es que ha retirado a Ter Stegen por Iñaki Peña. También han salido Ansu Fati y Dembélé por Ferrán Torres y Raphinha.

Comienza la segunda parte.

Descanso en Balaidos.

Minuto 45. Se añaden dos minutos.

Así vivió el gol de Gabri Veiga el banquillo celeste

Minuto 42. Pase de Seferóvic a Gabri Veiga. Gran control, supera a Marcos Alonso y define con maestría ante Ter Stegen. 1-0 para los gallegos. Más cerca la salvación.

Minuto 39. Al palo. La tuvo Lewandowski. Antes había tenido una buena ocasión Óscar para el Celta.

Minuto 20. Domina más el Celta. Lo intentan más los gallegos, pero el Barcelona crea peligro cuando se asoma por las inmediaciones del área local.

Minuto 10. Gol anulado a Franck Kessié por fuera de juego. Se salvó el Celta.

Minuto 5. Primeros compases de dominio gallego. .Han salido fuertes y Gabri Veiga ya ha puesto a prueba a Ter Stegen.

La alineación del Barcelona.

El once del Celta

