El resumen del Cádiz vs. Sevilla de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

El Sevilla se impone en el Nuevo Mirandilla, se despega de los puestos de descenso y deja al Cádiz en peligro.

¡¡El Sevilla se lleva los tres puntos en el debut de José Luis Mendilibar!! Los goles de Lucas Ocampos y Youssef En-Nesyri en el segundo periodo de partido sirven para derrotar al Cádiz en el Nuevo Mirandilla y empezar con buen pie el trabajo de recuperación del técnico de Zaldibar, sustituto de Jorge Sampaoli.



Todos los detalles del Cádiz vs. Sevilla de Liga 2022-2023 pulsando aquí

Después de una primera parte muy trabada, con imprecisiones de los dos lados y apenas ocasiones de peligro, el equipo hispalense mejoró su imagen durante el segundo periodo y aprovechó los desajustes defensivos de los gaditanos para superar a David Gil hasta dos veces. Buscó el Cádiz maquillar algo del resultado en el tramo final con un potente disparo de Chris Ramos, pero estaba atento Marko Dmitrovic para negarle el gol que hubiera recortado distancias.

El Sevilla acaba con el invicto del Cádiz en su estadio en esta Liga (no perdía como local desde el 10 de septiembre del año pasado) para lograr una meritoria victoria en el primer partido de José Luis Mendilibar como nuevo entrenador. Los tres puntos dejan a los hispalenses cinco puntos por encima de la zona de descenso que marca el Valencia, cogiendo un poco de oxígeno en su lucha por la permanencia. El Cádiz, por su parte, estará muy pendiente de los resultados de Valencia (el lunes contra el Rayo Vallecano) y Almería (el domingo contra el Celta de Vigo) para saber si cae a los puestos de descenso.





Puedes suscribirte a DAZN a partir de 18,99€ al mes para ver LaLiga

Minuto a minuto del Cádiz vs. Sevilla de LaLiga

Ruedas de prensa y declaraciones del Cádiz vs. Sevilla de LaLiga

Sergio González: "Teníamos enfrente un equipo que estaba herido. Un partido muy igualado, ha parecido una partida de ajedrez. A partir del 0-1 el partido ha cambiado. El segundo gol ha sido un error bastante grosero de nuestra parte. Hemos tenido situaciones de gol para meternos en el partido. La recta final con mucha ilusión y con muchas ganas. El partido no era para 0-2. Los chicos están trabajando muy bien y el fútbol no los está premiando. El acierto en las áreas ha hecho que se lleven la victoria. La mano del Pacha contra el Getafe es menor que la de Gueye. Los momentos puntuales del fútbol no nos están acompañando".

José Luis Mendilibar: "Hemos estado acertados de cara al gol"

Partido: "Veníamos a Cádiz a intentar ganar, nos ha costado mucho porque los triunfos cuestan. Ellos juegan metiéndote en el campo contrario, te crea incertidumbre, hemos sabido jugar más adelantados y hemos estado acertados de cara al gol.

Dimitrovic: "Son muy buenos porteros, quizás tengamos la mejor pareja de porteros de la Liga".

Alineación: "Lo que ves durante la semana, soy un recién llegado, el día a día con los entrenamientos es lo que decido. Gudelj me convenció".

Vídeos, alineaciones y noticias del Cádiz vs. Sevilla de LaLiga

Minuto 74' ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE YOUSSEF EN-NESYRI!!!! Cádiz 0-2 SEVILLA. ¡¡El Sevilla amplia su ventaja!! ¡Qué balón le ha metido de primeras Bryan Gil! Buen control y magnífica definición del delantero marroquí ante la salida de David Gil para marcar el segundo de los hispalenses.



Minuto

51' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LUCAS OCAMPOS!!!! Cádiz 0-1 SEVILLA. ¡¡Los hispalenses se adelantan en el marcador!! Tras un centro desde el córner, Lucas Ocampos se encuentra una pelota muerta dentro del área y aprovecha para sacarse un tremendo disparo con la diestra. El futbolista argentino reacciona antes que nadie dentro del área y pone a los suyos por delante.

Resumen del Cádiz vs. Sevilla de LaLiga