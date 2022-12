El resumen del Cádiz vs. Almería de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

El conjunto gaditano rescata un punto por medio de Lucas Pérez tras varias ocasiones fallidas de los almerienses.

La Unión Deportiva Almería estuvo a punto de infringirle al Cádiz Club de Fútbol un severo golpe en la lucha por la salvación que involucra a ambos. No obstante, las ocasiones de gol desperdiciadas por los pupilos de Rubi cuando gozaban de ventaja en el marcador y la resiliencia local lo impidieron. No obstante, en los dos actos comenzaron con más brío los pupilos de Sergio González, pero no sacaron rédito de ello.

Fue el Almería quien se adelantó por medio de Melero, que se encontró un balón suelto en el área en su camino desde segunda línea para fusilar a Ledesma en el 40. Los humos estaban caldeados en las gradas tras el golazo anulado a Brian Ocampo previo por un pisotón de Fali sobre Robertone en el desarrollo de la jugada.

En la segunda mitad pudo sentenciarlo el cuadro visitante cuando Iza Carcelén sacó sobre la línea un remate de Elbilal Touré y con un remate del africano se estrelló en el palo, pero en la recta final Lucas Pérez cazó un balón suelto en el área tras un saque de banda de Luis Hernández que supuso un subidón para el Cádiz, pero Fernando y Ledesma evitaron que el marcador se volviese a mover.

Minuto a minuto del Cádiz vs. Almería de LaLiga

Ruedas de prensa del Cádiz vs. Almería de LaLiga

Sergio González en rueda de prensa: "Hemos empezado muy bien, ejecutando el plan de partido perfectamente y a raíz del gol de ellos hemos tenido malas sensaciones. En la segunda parte no hemos podido replicar nuestro plan inicial y nos han hecho muchas ocasiones. Estoy cabreado por la segunda parte porque nos hemos desorganizado. No puede ser es que el árbitro nos baje del subidón tras el gol, lo lógico es que pite la falta antes de que la jugada acabe".

Rubi en rueda de prensa: "Da rabia, prefiero tener muchas ocasiones porque quiere decir que estás generando, el equipo ha ido de menos a más y luego hemos ido imponiendo nuestro juego. En la segunda parte fue cuestión de combinar una jugada que no se dio con el palo y otras situaciones. Este es el camino para competir bien, aunque no estemos contentos con el resultado. No vamos a obsesionarnos con ganar fuera de casa, hemos demostrado que queríamos ganar pero no podíamos perder y no lo hemos hecho. Estoy muy tranquilo. Hemos sumado un punto, pero la sensación es que hemos estado muy cerca de ganar, lo cual tiene cosas positivas y negativas, es lo que hay y no puedo recriminar nada a mis jugadores. Pacheco no ha viajado por decisión técnica. He entendido que mis otros dos porteros estaban en mejor predisposición de ayudarnos.

Melero en GOL Play: "Hemos sabido jugar la segunda parte, hasta el 75-80 ellos no han tenido ninguna ocasión. El punto es un poco agridulce. Creo que somos mejores que hace un mes".

Vídeos, alineaciones y noticias del Cádiz vs. Almería de LaLiga

90´ + 3 ¡FINAL! ¡REPARTO DE PUNTOS EN EL NUEVO MIRANDILLA!

90´ Tiempo de descuento: 3 minutos.

82´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CÁDIZ! Lucas Pérez pone las tablas tras cazar un balón suelto en el área tras un saque de banda en largo de Luis Hernández al área y el ariete gallego fusila a Fernando.

81´ ¡Uuuuyyyy Embarba! Le pegó directo en una falta el 10 indálico y, a pesar de que el tiro iba centrado, Ledesma tuvo que atrapar en dos tiempos.

74´ Otra del Almería, esta vez fue Baptistao quien probó a Ledesma con un chut seco que atrapó el argentino en dos tiempos. Parece estar en la lona el Cádiz.

65´ ¡SALVADOR IZA! El lateral del Cádiz sacó sobre la línea un remate de Touré a centro raso de Pozo. Milagroso que no llegase el 0-2.

61´ Casi se mete en un lío Fali con Touré y tuvo que salir Ledesma para evitar que el delantero visitante rematase con facilidad ante él.

60´ ¡AL PALO EL ALMERÍA! La puso Alejandro Pozo desde la derecha y en el primer palo se estiró El Bilal Touré para rematar, pero se topó con la madera cuando Ledesma ya estaba batido.

52´ Ahora llegó el Almería por medio de un cabezazo de Touré que atrapó con facilidad Ledesma.

51´ La segunda parte empieza como la primera, a ver si esta vez el Cádiz saca rédito de ese punto más con el que ha vuelto al terreno de juego.

¡Ya en juego el segundo acto en Cádiz!

45´ + 2 Llegamos al descanso con ventaja visitante. El Almería fue de menos a más con el paso de los minutos y tuvo suerte tanto con la anulación del golazo de Ocampo como en la jugada del tanto de Melero. Pitada de la afición local para el colegiado.

45´ Tiempo de descuento: 2 minutos.

42´ Lo intentó el Cádiz con un balón largo a Negredo, el ariete vio a Fernando adelantado pero la vaselina se le fue alta.

40´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ALMERÍA! Jugada por la derecha trenzada entre Pozo y Baptistao, le pega el brasileño desde la frontal, rechaza un defensa local y Melero se lleva el balón y bate a Ledesma.

31´ Llegó el Almería ahora por medio de Robertone, que la puso en el área con un centro que se envenenaba y que hizo salir a Ledesma por si acaso.

23´ ¡GOL ANULADO! El VAR corrige la decisión del colegiado y este amonesta a Fali por protestar. Se entiende que la infracción pertenece a la misma jugada del tanto.

22´¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAZOOOOOOO DEL CÁDIZ! Brian Ocampo tiró la diagonal desde la izquierda para buscarse el hueco y mandar el balón al fondo de la meta de Fernando. Están revisando una posible falta de Fali previa al tanto por un pisotón sobre Robertone.

17´ ¡FERNANDO EVITA EL 1-0! Gran centro de Brian Ocampo desde la izquierda con rosca, que encontró la cabeza de Negredo. El ariete remató picado y el meta visitante hizo una gran parada.

14´ ¡PARADÓN DE LEDESMA! Gran jugada individual de Ramazani, que chutó con la zurda y obligó al meta local a repeler el balón.

13´ Atacó por la izquierda el Cádiz por medio de Espino, que la puso en el área al segundo palo, encontró a Alcaraz y el centrocampista lo intentó con suavidad por arriba, pero su remate lo atrapó Fernando.

10´ Ha empezado más intenso y proactivo el Cádiz en estos primeros compases de partido. El Almería está teniendo dificultades para gozar de posesiones largas.

1´ Tras el minuto de silencio en memoria de Pelé, ya rueda el balón en el Nuevo Mirandilla.

¡Y así sale el Almería a poner más tierra de por medio con el descenso!

¡El once del Cádiz para salir del descenso! (1-4-4-2): Ledesma; Iza, Luis Hernández, Fali, Espino; Brian, Alcaraz, Álex Fernández, Bongonda; Sobrino, Negredo.

Resumen del Cádiz vs Almería de LaLiga