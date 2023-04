El resumen del Burgos vs. Racing Santander de Segunda División 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Importante victoria del equipo de Calero que le acerca al sexto puesto

El Burgos le ha ganado 2-1 al Racing y ha sumado tres puntos importantes para seguir soñando con meterse en los puestos de play off de ascenso.

Y eso que el partido no comenzó bien para los de Calero. A los cinco minutos, el Racing desaprovechó una oportunidad de oro para adelantarse en el marcador. El colegiado señaló penalti por mano de Matos dentro del área y Jorge Pombo lanzó al palo desde los once metros. El fallo bajó los ánimos cántabros y redobló los del Burgos que se hizo dominador y fue poniendo cerco a la portería visitante. Logró incluso marcar en el minuto 30, pero el gol fue anulado por fuera de juego de J.Hernández. Era el anticipo de lo que iba a ocurrir en el minuto 42, ,cuando Mumo se sacó de la manga un disparo espectacular que se coló en la portería del equipo santanderino. Y a punto estuvo de llegar el segundo en una jugada de Valcarce. Estaban lanzados los burgaleses en la recta final de la primera parte.

El paso por el vestuario no afectó al afán de los locales por buscar el segundo. Y lo consiguieron rápido, en la primera oportunidad de la segunda parte, un balón raso dentro del área del Racing, lo aprovechó Curro Sánchez para poner tierra de por medio en el luminoso.



Definitivamente no era la tarde del Racing, que había comenzado fallando un penalti y que veía como el Burgos castigaba con goles cada buena ocasión de la que disfrutaba. No obstante, trataban de revertir la situación, sin mucho acierto y sin inquietar a Caro. Eso, hasta el minuto 76, en el que un lanzamiento de falta de Juergen Elitim se introdujo en la portería burgalesa por el palo que defendía el cancerbero Caro. A balón parado, el equipo santanderino apretaba el tramo final del encuentro.

Y lo hizo aún más porque rondó el gol un par de veces y un desenlace que se presumía tranquilo para el Burgos terminó con el equipo y el público pidiendo la hora.





Final del partido. Los tres puntos se quedan en casa. 2-1 para el Burgos.

Minuto 90. Cinco de añadido en Burgos.

Minuto 78. Disparo de Germán desde fuera del área que se va fuera. Ataca el Raciing.

Minuto 76. Goooooool! del Racing. Lanzamiento de falta de Juergen Elitim que se introduce por el palo de Caro. No ha estado afortunado el portero burgalés. Acorta distancias el equipo cántabro. 2-1.

Minuto 61. Lo intenta el Racing. Ahora con un pase en profundidad para Iñigo Vicente que se encontraba en posición antirreglamentaria.

Minuto 50. Gooooooool! del Burgos. Gol de Curro Sánchez, balón raso dentro del área y el jugador local, libre de marca, lo aprovecha para poner el 2-0 en el marcador.

Comienza la segunda parte en Burgos.

Se añaden dos minutos en El Plantío.

Minuto 44. Gran acción de Valcarce que está a punto de hacer el segundo pero se topa con una gran intervención del guardameta cántabro, Parera.

Minuto 42. Gooooooool! del Burgos. Gran disparo de Mumo para inaugurar el marcador. Espectacular trallazo del jugador del Burgos.

Minuto 35. Se estiraba ahora el Racing y el remate de Aldasoro obligó a intervenir a Caro.

Minuto 30. Gol anulado al Burgos por fuera de juego de J. Hernández. Dominan los locales.

Minuto 25. Tarjeta amarilla para Dani Fernández.

Minuto 10. Remate fallado por el racinguista Roko Baturina. Su disparo, desde dentro del área, se pierde por la línea de fondo.

Jorge Pombo lanza desde los once metros y la pelota se pierde a la derecha de la portería del Burgos tras tocar en el palo. Desaprovecha el Racing una gran oportunidad de adelantarse en el marcador.

Minuto 5. El colegiado revisa en el VAR una posible mano en el área del Burgos y decreta penalti.

Comienza el partido en Burgos.

