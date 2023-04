El resumen del Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund de la Bundesliga 2022-2023: vídeo, goles, minuto a minuto y estadísticas

Tuchel debuta en el banquillo bávaro con victoria con goles de Upamecano, Muller en dos veces y Coman; Emre Can y Malen maquillaron el resultado

El Bayern de Múnich ha vuelto a ser el de siempre. Se esperaba un partido complicado, ya que era el primer Clásico alemán en mucho tiempo en el que no eran los líderes de la Bundesliga, pero han goleado a su eterno rival, el Borussia Dortmund, con un contundente 4-2.

Y eso que los visitantes comenzaron mejor el encuentro, pero enseguida tuvieron un duro obstáculo en el camino. En el minuto 13, Kobel cometió un error garrafal y lo que iba a ser un despeje fue una patada al aire que sirvió para el primer gol del Bayern; obra de Upamecano, quien simplemente tenía intención de dar un pase largo buscando a Sané.

A partir de ese momento, las tornas cambiaron radicalmente y el equipo de Tuchel, que debutaba hoy en el banquillo, se convirtió en un rodillo. En el minuto 18, Thomas Muller anotó el 2-0 finalizando una jugada a balón parado desde el saque de esquina, y en el 24, completó su doblete aprovechando un rechace del guardameta visitante a un disparo de Kobel.

En la segunda mitad, Coman sentenció el choque en el 51' marcando el cuarto tanto del partido, pero en el 73 y tras un penalti cometido sobre Bellingham, Emre Can maquilló un poco el resultado y Malen hizo lo propio. Dos tantos finales que mejoraron el sabor de boca del Borussia Dortmund pero que no ocultan la enorme superioridad del Bayern de Múnich, que recupera el liderato de la Bundesliga con dos puntos de ventaja.

Minuto 73. ¡¡¡Goooooool del Borussia Dortmund!!! 4-1. ¡Emre Can maquilla el resultado! El Bayern cometió penalti sobre Jude Bellingham y el centrocampista alemán no falló desde los once metros.

Minuto 51. ¡¡¡Gooooooool del Bayern Munich!!! 4-0. ¡Kinglsley Coman deja el choque sentenciado! Goleada del equipo de Tuchel para recuperar el liderato de la Bundesliga.

Minuto 24. ¡¡¡Gooooooool del Bayern Munich!!! 3-0. ¡Otra vez Thomas Muller! El alemán cazó un rechace de Kobel a un disparo lejano de Sané y la empujó para aumentar la distancia en el marcador.

Minuto 18. ¡¡¡Gooooooool del Bayern Munich!!! 2-0. ¡En un visto y no visto! Thomas Muller finalizó una jugada a balón parado del equipo de Tuchel introduciendo el balón en la portería.

Minuto 13. ¡¡¡¡Gooooooooooooool del Bayern Munich!!!! 1-0. ¡Vaya error de Kobel! Pateó al aire un balón en largo de Upamecano y el balón se introdujo en la portería sin que nadie tuviera que intervenir.

RESUMEN DEL BAYERN DE MUNICH VS. BORUSSIA DORTMUND DE BUNDESLIGA

