El resumen del Bayern Múnich vs. Barcelona de Champions League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

El Bayern vuelve a tumbar al Barcelona en Europa. Los culés lo fallaron todo en la primera parte, Lucas y Sané castigaron en la segunda.

La bestia es todavía más bestia: el Barcelona perdonó demasiado en la primera parte, encajó dos goles en la segunda, volvió a caer ante el Bayern y dejó su invicto en Múnich, donde se enfrentaron por la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. Lucas Hernández y Leroy Sané hicieron los goles del equipo alemán.

XAVI:

"Hemos sido mejores que el Bayern hoy y hemos perdonado demasiado. Ellos no perdonan, esa es la diferencia. Hemos tenido seis o siete ocasiones muy claras. El primer gol es un error en la marca y en el segundo es un error de no hacer falta. Es un tema de competir".

"La primera parte ha sido totalmente nuestra. El resultado no refleja lo que ha pasado en el partido pero la Champions es así. Creo que perdonas y al final lo acabas pagando".

"Creo que hay que quedarse con las cosas positivas. El resultado es negativo y hay que aprender de los errores. Es un paso atrás. Hemos hecho mérito para conseguir la victoria pero nos vamos con una derrota inmerecida pero por errores nuestros. Hay que aprender y seguir trabajando".

"Todo el mundo me dice que lo de Dembélé es penalti pero ya está. Es la tensión del partido. No hablo del árbitro nunca. Creo que hemos hecho un muy bun partido".

KOUNDÉ, EN ZONA MIXTA

"Nos hizo daño el gol del córner, pero dimos la cara. Nos vamos decepcionados, pero vamos a seguir".

"Hemos tenido un poco de dudas en los cinco minutos después del primer gol. Es una lástima, porque estábamos haciendo un buen partido".

"Estoy orgulloso del equipo y vamos a crecer porque hemos luchado hasta el final".

"Todavía no hemos hablado, pero seguro es el primer decepcionado de que no entraran (las ocasiones de Lewandowski). Hoy no ha tocado, pero nos ayudó bastante en el juego. Generó ocasiones y toca seguir trabajando, la próxima entrará".

"No han tenido muchas opciones, especialmente en la primera. Luego nos castigaron en un balón parado y en un contraataque, pero tuvimos bastantes y no tocó marcar".

PEDRI, EN MOVISTAR

"Partido engañoso. Tuvimos muchísimas ocasiones para marcar, y si perdonas ante un equipo así, lo acabas pagando".

"Cuando ves que llegas y no marcas, y ellos se ponen por delante, es difícil. Quedan muchos partidos".

90' + 4' ¡¡¡FINAL DEL PARTIDO EN MÚNICH!!!!



64' ¡¡¡No se lo puede creer!!! ¡¡¡La que acaba de perder Pedri!!! Gran jugada del futbolista canario, plantándose dentro del área para ponerse delante de Neuer. Ocasión clarísima que acaba con un remate fuera de Pedri. El Barcelona desaprovecha su ocasión más clara tras el paso por los vestuarios.



54' ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DE SANÉ!!!! BAYERN DE MÚNICH 2-0 Barcelona. ¡¡Sané pone tierra de por medio en tan solo cuatro minutos!! Gran jugada de Musiala, encarando la defensa y habilitando a un Sané que supera a Ter Stegen un un toque a contrapié. Mazazo para los de Xavi Hernández.





50' ¡¡¡¡GOOOOOOOL DE LUCAS HERNÁNDEZ!!!! BAYERN DE MÚNICH 1-0 Barcelona. ¡¡El Bayern inaugura el marcador!! Córner muy cerrado de Kimmich que encuentraa a Lucas Hernández en el primer palo. Golpeo fuerte con la cabeza que no puede llegar Ter Stegen. No estuvo acertada la defensa del Barcelona en la marca dentro del área.



50' ¡¡Ter Stegeeeeeeeen la manda a córner!! Buenos toques del Bayern de Múnich que acaba con un disparo en la frontal de Goretzka. Gran intervención del portero alemán.



¡Descanso en el Allianz Arena! El Bayern de Múnich y el Barcelona toman el camino hacia los vestuarios con el empate a cero en el marcador. Encuentro competido y entretenido entre dos equipos que están alternando posesiones en campo contrario, aunque fue el cuadro azulgrana el que tuvo las mejores ocasiones en la primera parte. Hasta tres oportunidades clarísimas desaprovechó Lewandowski dentro del área, siendo una de ellas un increíble mano a mano ante Neur que terminó con un remate alto del polaco. También pudo estrenar el marcador Pedri en el minuto 9, pero el pie del portero alemán evitó lo que sería el 1-0 del Barcelona en los primeros compases del partido.

43' ¡¡No puede rematar Lewandowski!! Por detrás aparece Mazraoui para inquietar al polaco y evitar su remate. ¡Qué gran acción defensiva del jugador del Bayern de Múnich!



20' ¡¡¡Otra vez Lewandowski!!! ¡¡Cabezazo a bocajarro que no supera a Neuer!! El centro de Marcos Alonso encuentra al polaco dentro del área chica, generando la tercera gran ocasión de los culés.

18' ¡¡¡Lewandoooooooooowski!!! ¡¡Ocasión clarísima para el Barcelona!! Gran conducción de Dembélé pasándola a Pedri en el costado izquierdo. El centro del canario encuentra al polaco dentro del área, que gana la posición a Upacemano para el remate, pero su disparose marcha por encima del travesaño. No se lo puede creer Xavi Hernández.



9' ¡¡¡Paradón con el pie de Neuer!!! ¡¡Qué presión del Barcelona!! Buena jugada de Lewandowski dentro del área, tranzando con sus compañeros arriba. El balón se lo queda Pedri, que encuentra el espacio perfecto para rematar con la izquierda. Buena carta de presentación de los de Xavi.

Las opciones en el banquillo del Barcelona son: Iñaki Peña, Arnau Tenas, Bellerín, Piqué, Ansu Fati, Ferran Torres, Memphis, Jordi Alba, Kessié, De Jong, Eric García y Alejandro Balde.

Las opciones en el banquillo del Bayern de Múnich son: Ulreich, De Ligt, Gnabry, Goretzka, Choupo-Moting, Gravenberch, Tel, Mazraoui y Stanisic.

