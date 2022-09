El resumen del Bayer Leverkusen vs. Atlético Madrid de Champions League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Mira todos los detalles del partido que se disputó en Alemania

El Atlético de Madrid cayó en su visita a Alemania frente al Bayer Leverkusen en el duelo de la segunda jornada de la Champions League, en un duelo en el que los locales consiguieron los dos goles en el tramo final del partido.

La primera parte dejó una mano muy clara dentro del área del Leverkusen pero el árbitro decidió no señalarla después de consultar el VAR en la acción que marcó la primera parte. En la segunda los alemanes fueron a por el partido y consiguieron el botín en la recta final.

Andrich, con un disparo ajustado al palo, y Diaby, al culminar un contraataque casi acto seguido, tumbaron al Atlético, al que obligan a remontar la situación en esta fase de grupos.

SIMEONE

"No me detengo en esta situación (del penalti), porque ya está el VAR, el árbitro, ustedes… Por más que opinemos ya el partido terminó. Y no influye en nada lo que diga".

"En estos momentos, olvidarnos de este partido rápidamente, está claro que el grupo esta competido, el Brujas ganó, así que tendremos dos partidos seguidos contra ellos. Será duro, difícil y apretada, como siempre en la Champions”.

“Ha sido un partido que no supimos resolver antes de los 70, 80 minutos, donde pudimos haber tenido un poco más de tranquilidad y elegir mejor. Y en el final nos agarraron abiertos, vino el primer gol y después terminaron cerrando el partido con un muy buen contragolpe”.

“Pero primero una jugada individual, en la que nos superaron, y después en una pérdida de pelota en la salida nos dejó abiertos para el contragolpe”, apuntó el técnico, que insistió en que su equipo tuvo “dos o tres jugadas” en el primer tiempo “para resolverlas mucho mejor, con más visión de juego en poder lastimar”, y que reiteró: “Las posibilidades que se presentaron no las aprovechamos”.

KOKE

"Parecía que el partido estaba más o menos controlado porque no pasaba nada. Yo creo que teníamos más la posesión y en dos contras nos han hecho los dos goles. Podemos dar mucho más, tenemos que hacer mucho más y ser autocríticos con nosotros mismos".

"El otro día hubo una mano que nos pitaron en contra ante el Porto y hoy no ha querido pitarla. No ha dicho nada, ha dicho que sigamos jugando y ya está".

