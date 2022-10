El resumen del Austria Viena vs. Villarreal de la Conference League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Te contamos todos los detalles del Austria Viena - Villarreal de la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League 2022-2023.

Empate sin goles entre Austria Viena y Villarreal al descanso. Primeros 45' que no han tenido grandes acciones, y en el que el ritmo no ha sido alto entre ambos equipos. El Villarreal controló con la pelota (65% de posesión), pero en muchas ocasiones jugando entre sus defensas. El Austria Viena replegó en su propio campo buscando la posibilidad de recuperar la pelota y mandar envíos al espacio a Jukic. Los de Unai Emery tuvieron poco movimiento por delante del esférico, y eso llevó que no hubiera muchas ocasiones de peligro.

Mientras que Pepe Reina fue un espectador debido a que la defensa del Villarreal solventó bien cada acción defensiva que tuvo que abordar, Danjuma tuvo la mejor ocasión del partido con un cabezazo que se marchó muy cerca del palo de la portería rival. Salvo esto, los mejores intentos por acelerar el juego llegaron por parte de Lo Celso, siendo aún así poco para conseguir sorprender a los rivales. De momento, el empate contenta más al submarino amarillo que a los locales en un partido sin mucha historia.





42' Jukic está haciendo un gran trabajo con sus desmarques al espacio. El problema del atacante del Austria Viena es que está bien cubierto en estas acciones. Casi siempre buscando el perfil derecho.

39' ¡No marca de milagro Danjuma! Remate de cabeza tras un gran centro de Mojica. Estaba libre el delantero, que colocó bien el cabezazo y se fue muy cerca del palo.

38' Vuelve a reincorporarse Mojica al partido. Seguramente el colombiano ha tenido que ir al baño por alguna circunstancia desconocida. Recibirá alguna pregunta Unai Emery sobre ello.

37' Disparo altísimo de Teigl. Amagó el lateral con disparar de primeras, y a la segunda le pegó con la izquierda pero de forma defectuosa.

36' ¡Arriba el disparo de Danjuma! Llegada del submarino amarillo después de una gran recepción de Lo Celso por el carril central, pase en carrera al neerlandés y su remate se marcha por encima de la portería.

35' Tiene que retirarse momentáneamente Mojica del terreno de juego. El lateral izquierdo ha ido a hablar con Unai Emery y parece que se ha marchado al baño. Se coloca Baena en banda para suplirle.

34' Sigue el Austria Viena con su plan de salir con pases largos al espacio. Lo intentaron de nuevo los locales en la última jugada, con un centro final que fue a las manos de Pepe Reina.

32' Quiso llegar Danjuma a una pelota peligrosa cerca del área rival pero tuvieron atención los defensas rivales. Sin disparos del Villarreal de momento.

30' Se está cambiando las zapatillas Lo Celso. El argentino debía sentir algo con los tacos de las que llevaba y volverá al terreno de juego con otro modelo.

28' Hay poco movimiento entre los atacantes del submarino amarillo. Alguna opción de Lo Celso o Banea para romper entre líneas, pero defiende con tranquilidad el Austria Viena.

26' ¡Tarjeta amarilla para Ranftl!

25' Casi un 65% de posesión para el Villarreal, pero todo muy estéril y sin generar ningún tipo de inseguridad en sus rivales.

23' ¡Primer remate! Llegada de Teigl por banda izquierda. Ganó la espalda a Mojica pero el colombiano le forzó bien con contacto para que el disparo no fuera bueno.

22' Suceden pocas cosas en Austria. El Villarreal no aprieta los pases en defensa del conjunto local, que tampoco tiene grandes ideas o fluidez para avanzar.

19' Tendido sobre el terreno de juego Mojica después de sufrir un golpe en una entrada rival. No parece que el colombiano vaya a necesitar asistencia médica.

17' Sigue el partido esperando por la primera ocasión de peligro. Tras 15' disputados no ha habido ningún disparo a portería ni intención de ello. Reina y Früchtl siendo dos espectadores más.

15' Está muy rápido Cuenca en las pelotas a la espalda de la defensa. Van dos recuperaciones al espacio del central que han imposibilitado que Jukic pueda generar peligro.

13' Tiene la pelota el Villarreal pero le cuesta progresar. Prácticamente se colocan Cuenca, Albiol y Mandi en una línea de tres para sacar el esférico. Mucho pase de lado a lado sin intención.

11' Baena activo en estos momentos, pero el Austria Viena está consiguiendo cerrar bien espacios y dificultar las cosas cerca de su área.

9' No tuvo peligro el saque de esquina del Villarreal, que por momentos intenta morder en la salida de balón rival para recupera el esférico en campo contrario.

8' Jugada de Baena por banda izquierda en la que consigue sacar un corner para el submarino amarillo. De momento, el equipo de Unai Emery dando amplitud por las bandas.

5' El Austria Viena repliega e intenta buscar de manera vertical a Jukic o Gruber, que parecen los jugadores más adelantados del conjunto austriaco.

3' Juega el Villarreal con calma cuando tiene la pelota. Buscando pases que le puedan dar la posibilidad de lanzarse por los costados. Claro dominio de los de Unai Emery en estos primeros instantes.

1' ¡Comienza el partido entre Austria Viena y Villarreal!

¡Saltan los protagonistas al terreno de juego! Sonará el himno de la competición y acto seguiro rodará la pelota en el Estadio Franz Horr.

Una de las bajas del Austria Viena hoy, Muharem Huskovic, no estará al encontrarse en coma inducido tras un accidente de tráfico. Algo que ha creado una gran conmoción en el club austriaco. El Villarreal ha hecho entrega de una camiseta firmada en honor al jugador. Todo el apoyo para que se recupere pronto.

¡A menos de 10 minutos para que de comienzo el partido! Una nueva noche europea para el Villarreal, que hace no mucho levantaba la UEFA Europa League ante el Manchester United.

Por cosas así el partido de hoy es uno de esos enfrentamientos de contrastes. El favoritismo del equipo español es claro, y para el conjunto austriaco no puntuar hoy podría suponer firmar prácticamente su sentencia para continuar en la competición.

Por su parte, el Austria Viena es el equipo que más goles ha recibido hasta el momento en la competición (9) en sus tres partidos disputados.

En la tabla de goleadores de la competición, Álex Baena y el 'Comandante' Morales se posicionan en lo más alto. Ambos atacantes, con cuatro goles, son los líderes dentro de la UEFA Conference League.

Además, el submarino amarillo es el equipo que más goles lleva a favor dentro de esta fase de grupos, estandop por detrás AZ Alkmaar (8), y Istanbul Basaksehir, West Ham, Lech Poznan y Balkani (7).

El Villarreal llega a estas instancias de la fase de grupos con 11 goles marcados, 4 recibidos y una diferencia de goles de +7. Los de Unai Emery no han conocido la derrota y lideran su grupo con claridad.

El árbitro del partido será el búlgaro Georgi Kabakov.

Unai Emery realiza tres cambios en su alineación titular para afrontar el partido. Entran en el once inicial Reina, Albiol y Lo Celso, se caen Jörgensen, Dela y Jackson.

El Villarreal sale con el siguiente equipo: Reina – Mandi, Albiol, Cuenca, Mandi – Chukwueze, Coquelin, Morlanes, Baena – Danjuma, Lo Celso

Cuatro cambios en el equipo austriaco con respecto al último partido ante el Villarreal. Esta vez, en casa, entrarán como titulares Teigl, Meisl, Polster y Gruber. Se caen del once inicial Mühl, Kreiker, Holland y Huskovic.

El Austria Viena sale con el siguiente equipo: Früchtl – Teigl, Ranftl, Lucas Gaivao, Meisl – Braunöder, Fischer, Polster – Gruber, Fitz, Jukic

¡Ya hay alineaciones confirmadas!

La buena noticia para el Austria Viena es que llega después de jugar el derbi contra el Rapid Viena en la Bundesliga austriaca, y consiguieron ganar por 1-2 como visitante. Una buena ocasión para seguir con la buena racha.

El partido anterior entre ambos equipos, en La Cerámica, se saldó con una goleada del conjunto de la Comunidad Valenciana por 5-0. Además, Morales consiguió marcar un hat-trick después de entrar desde el banquillo. Gran participación para el veterano atacante, que en su experiencia europea está disfrutando en los momentos que hace aparición.

Actualmente, el Austria Viena ocupa el cuarto puesto del Grupo C con un solo punto. Las dos últimas derrotas le han complicado las cosas, y disputa el partido de hoy ante uno de los cuatro primeros que llevan pleno de victorias. El Villarreal no ha conocido la derrota en competición europea, y querrá hacer un pleno en lo que queda de esta fase.

De nuevo, el submarino amarillo se enfrentará al Austria Viena. En esta ocasión, el partido será en campo rival y como ya sucediera en la ida, para los austriacos este enfrentamiento cobra una gran importancia. De obtener los tres puntos se podría meter más de lleno aún por el segundo puesto.

¡Buenas tardes a todos y todas! Se juega la cuarta jornada de la UEFA Conference League y el Villarreal lo hace como equipo de octavos de final. Con la última victoria, el equipo de Unai Emery seguirá con su sueño europeo por conseguir el título.

