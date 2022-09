El resumen del Athletic Bilbao vs. Rayo de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

Te contamos en directo todos los detalles del partido de La Liga que disputanAthletic Club y Rayo Vallecano.

Finaliza el partido con victoria del Athletic Club sobre el Rayo Vallecano por 3-2 en San Mamés. Gran enfrentamiento entre ambos equipos en un partido en el que no hubo tiempo para que no se pisara el acelerador. La segunda parte no fue menos que la primera, y de nuevo los de Ernesto Valverde y Andoni Iraola fueron valientes para atacar la portería rival. Con el resultado a favor, el Rayo Vallecano se vio obligado a intentar ser más preciso y atacar más en campo rival. La banda de Baillu tomó una gran importancia para que los madrileños pudieran buscar centros al área contraria.

En los intentos de ataque de los de Andoni Iraola, el Athletic Club buscó recuperar el esférico y salir a toda velocidad al contragolpe para poder hacer otro gol que diera más calma al partido. Aún así, nos Leones no consiguieron precisar pese a tener ocasiones claras para finalizar sus jugadas. En un partido de ida y vuelta, Radamel Falcao entró al campo y en su primer contacto con la pelota puso el 3-2 para que el final del partido fuera vibrante. Siendo de esta forma, el Athletic Club defendió hacia arriba en el tramo final e imposibilitó que el Rayo Vallecano tuviera facilidades para atacar el área, que estuvo muy bien defendida hasta el pitido final.





Minuto 80' ¡¡GOOOOOOOOOLLAZOOOOOOOO DE FALCAO!! Remate acrobático del colombiano en la primera pelota que toca. Centro lateral en el que se adelanta a Íñigo Martínez para poner el 3-2. No falló a su cita con el gol el delantero.





Minuto 38 ¡Gol anulado! Tuvo una larga revisión el fuera de juego de Iñaki Williams, que dejó un desmarque muy justo antes de hacer su gol. Aún así estaba en posición adelantada. Nuevo gol anulado en el partido. En esta ocasión a Iñaki Williams. Otra vez a la espalda de los defensas rivales, plantándose ante Drimitrievski y superando al portero de Macedonia con una vaselina.

Minuto 33' ¡¡GOOOOOOOOOLLLLL DE NICO WILLIAMS!! No echa el freno el Athletic Club, de nuevo con una carrera de uno de los Williams ganando la espalda a un rival, y definiendo de gran manera para batir a Dimitrievski.





28' ¡¡GOOOOOOOLLLLLLL DE SANCET!! Lo remonta el Athletic Club con una llegada a línea de fondo de Berenguer, que pasa hacia atrás y Sancet llega para disparar solo dentro del área y poner el 2-1.





Minuto 14' ¡¡GOOOOOOOOLLLLLL DE IÑAKI WILLIAMS!! Lo iguala el Athletic Club con un gran pase a la espalda de los defensas, con un control orientado del delantero, que se plantó ante Dimitrievski y le batió sin problema.





Minuto 10' ¡Gol anulado a Sancet! Había hecho un golazo el futbolista del Athletic Club pero la jugada queda invalidada por una acción previa de Íñigo Martínez, que interviene antes del gol con un cabezazo.





Minuto 5 ¡¡GOOOOOOOOOOLLLLLLL DE TREJO!! Se adelanta el Rayo Vallecano después de un error de Íñigo Martínez que aprovechó Camello, que viendo a su compañero solo se la dio a placer para que pusiera el 0-1.

