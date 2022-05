El resumen de la final de la Conference League 20222 Roma vs. Feyenoord: vídeo, goles y estadísticas

La Roma quiere volver a gritar campeón y lo intentará de la mano de José Mourinho. El entrenador portugués ha llevado al equipo italiano a una final continental y tienen la ilusión de conquistar un título después de mucho tiempo. Para ello deberán vencer al Feyenoord en la final de la Conference League que se disputa en Albania.

TODOS LOS DETALLES DEL ROMA VS. FEYENOORD LEAGUE

Detalles:

La Roma, subcampeón de la Copa de Europa en 1984, perdió ante su rival de la Serie A, el Inter, en su única gran final de la UEFA (la de 1991, a doble partido), pero tiene la oportunidad de conseguir su primer gran título continental en Tirana.

Campeón de la Copa de Europa en 1970, el Feyenoord ganó la Copa de la UEFA en 1974 y 2002, y podría convertirse en el primer club que ha tenido en sus manos los tres actuales títulos de las principales competiciones de clubes de la UEFA.

El equipo de Arne Slot cuenta con el máximo goleador de la competición, Cyriel Dessers, con diez tantos, pero perdió 3-2 en el global ante la Roma en su único enfrentamiento anterior, en los octavos de final de la Copa de la UEFA 2014/15.

Minuto a minuto del Roma vs. Feyenoord de la Conference League

Vídeos, noticias y alineaciones del Roma vs. Feyenoord de la Conference League

🎥 Los jugadores de la @ASRomaEspanol ya están en el National Arena de Tirana#UECLfinal pic.twitter.com/nTmN8026mj — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) May 25, 2022

🎥 Así ha sido la llegada del @Feyenoord al estadio para disputar la #UECLfinal pic.twitter.com/sw1cQr4Vec — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) May 25, 2022

¿Calificación del trofeo de #UECL de 1 a 10? 🔢 ____ pic.twitter.com/gelrveFF42 — GOAL España (@GoalEspana) May 25, 2022

Alineaciones

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Nelson, Kökçü; Sinisterra, Dessers

Qué dijeron los protagonistas en la previa

José Mourinho, entrenador de la Roma: "No creo en pociones mágicas, no creo en hechizos mágicos [...] No hay que hacer nada especial, sólo ser nosotros como equipo. Sabiendo las cualidades que tenemos, sabiendo las limitaciones que tenemos. Para mí, independientemente de cómo acabe la final, esta es una temporada positiva para nosotros".

Gianluca Mancini, defensa de la Roma: "Los dos mejores equipos del torneo se enfrentan entre sí, es un 50-50 de opciones. Sabemos lo que tenemos que hacer, y conocemos sus puntos fuertes y débiles".

Arne Slot, entrenador del Feyenoord: "Sabemos lo que podemos esperar [de la Roma], pero nunca se sabe, a veces su entrenador tiene algún pequeño cambio en su plan de juego. Pero hemos visto muchas cosas, así que esperamos estar preparados de la manera correcta, y si nos sorprende [...] hemos jugado 55 partidos [esta temporada]. Así que me sorprendería un poco que se le ocurriera algo que no hayamos tenido todavía".

Gernot Trauner, defensa del Feyenoord: "Por supuesto me he preparado para jugar contra [Tammy] Abraham. Es físicamente fuerte, tiene una buena técnica y sabe marcar goles. Es uno de los jugadores clave del Roma. Tenemos que intentar mantenerlo alejado de la zona de gol".