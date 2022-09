El resumen de la Dinamarca vs. Francia de la UEFA Nations League 2022-2023: vídeo, goles y estadísticas

Les Bleus pueden bajar a la Liga B y para evitarlo sin depender de nadie deben ganar en Dinamarca.

La actual campeona de la UEFA Nations League, Francia, se juega este domingo no descender a la Liga B. Los de Deschamps no tienen opciones desde hace dos jornadas de disputar la Final Four y llegan al último día con opciones matemáticas de descenso.

Se lo jugarán todo en Copenhague contra Dinamarca, que sí tiene opciones. Para ello, tiene que esperar un tropiezo de Croacia en Praga contra Austria, que también se juega el descenso, y tiene que ganar a Francia.

Francia llega sin Benzema y después de ganarle a Austria el pasado jueves para llegar viva al último día. Por su parte, los daneses perdieron contra Croacia.

