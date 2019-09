El resumen de Inglaterra - Kosovo, por las Eliminatorias para la Euro: vídeos, goles y estadísticas

La selección de recibe este martes a Kosovo, un país que se independizó futbolísticamente de en 2008 y que busca clasificarse por primera vez para una .

Hasta Wembley llega el sorprendente conjunto entrenado por el suizo Bernard Challandes, que ya es la sensación de la fase de grupos al encadenar 15 partidos consecutivos sin perder. Tanto es así que amenaza el primer puesto que defienden los dirigidos por Gareth Southgate.

Cabe recordar que Inglaterra lidera el Grupo A con 9 puntos en tres presentaciones, mientras que Kosovo es segunda con 8 unidades en cuatro compromisos. De la mano de Opta, Goal te trae el resumen del encuentro, con todas las acciones, los goles y las estadísticas.

OTRO DE SANCHO Y MANITA DE LOS PROSS

PRIMER GOL DE SANCHO CON INGLATERRA Y 4-1

VOJVODA MARCA EN PROPIA EL 3-1 DE INGLATERRA

KANE HACE EL 2-1 PARA INGLATERRA

Raheem Sterling with a nice bit of skill on the spin move, passes it off to Harry Kane, who does what he's always done. 2-1. #ENGKOS pic.twitter.com/JbMeAHfzOT