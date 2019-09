El representante de Lautaro Martínez: "Sería lindo verlo con Messi en Barcelona"

Carlos Yaqué llenó de elogios al bahiense por su actuación frente a México y envió un mensaje que asustó a los hinchas de Inter.

Lautaro Martínez ya no es una promesa, sino una realidad que no para de crecer. Confirmado como el delantero del momento en la Selección argentina, el bahiense también se ganó su lugar en el equipo titular de Inter en el arranque de la temporada y comenzó a formar una dupla de temer junto a Romelu Lukaku. Sin embargo, los hinchas del Neroazzurro ya comienzan a temer que no puedan difrutar del Toro por mucho tiempo, a partir de las declaraciones de uno de los representantes del jugador.}

"Sería lindo ver a Lautaro junto a Messi en ", aseguró Carlos Yaqué, en una declaración que -por el momento- es más un deseo que una posibilidad cierta. Martínez y Leo formaron una buena sociedad durante la última y se llegó a hablar de un supuesto interés del club catalán, pero no pasó de un rumor.

Por otra parte, en diálogo con TyC Sports, Yaqué aprovechó para llenar de elogios a su representado tras el triplete que marcó frente a México en la goleada 4-0 de la Albiceleste: "Fue muy lindo verlo jugar de esa manera, tan suelto y tan contento. Tiene un control orientado impresionante. Yo lo veo feliz en la Selección, desde que juega en las juveniles lo disfruta".