El regreso del Mago y Benzema, a la espera... El Al-Hilal desvela la situación de sus estrellas de cara a la batalla de la inmortalidad

El cuerpo médico del Al-Hilal ha dado a conocer las últimas novedades sobre el estado de los jugadores lesionados, antes del esperado partido contra el Al-Khaloud, previsto para el miércoles, en el marco de la 28.ª jornada de la Liga Profesional Saudí Roshen, en medio de una gran expectación por parte de la afición para conocer el estado de forma de los jugadores clave y el refuerzo de las filas del equipo en este momento decisivo de la temporada.

El Al-Hilal sufre una serie de lesiones graves, entre las que destacan las de los franceses Karim Benzema y Simon Bouabri, además de las de Sultan Mandash y Salem Al-Dossari.

Según ha anunciado el Al-Hilal a través de su cuenta oficial en la red social «X», en los entrenamientos colectivos celebrados hoy lunes participaron con normalidad Salem Al-Dossari y Sultan Mandash, lo que confirma su disponibilidad para disputar el partido contra Al-Khulud.

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Y aclaró que «la situación de Benzema aún no está definida, pero continúa con su programa de rehabilitación, al igual que Bouabri, ya que aún no se ha decidido si participarán contra Al-Khulud».

El regreso de Al-Dosari supone un gran impulso para la línea de ataque del Al-Hilal, dada la magia que aporta al sistema del entrenador italiano Simone Inzaghi, junto con el regreso de Sultan Mandash.

El Al-Hilal aspira a enderezar el rumbo tras el empate de la pasada jornada ante el Al-Taawoun (2-2), ya que se encuentra a cinco puntos del líder, el Al-Nassr.