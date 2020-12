El regreso de la "guardia alta" de Gallardo: "Muchas cosas externas quieren desestabilizarnos"

La polémica instalada en torno al VAR y su implementación en la ida ante Nacional provocó el enojo del DT, que volvió a defenderse.

Aunque la utilizó por primera vez como técnico de River en el 2018, especialmente antes de la recordada final con Boca, Marcelo Gallardo aclaró hace tiempo que la "guardia alta" es una forma de vida. Y después de una semana cargada de suspicacias por la utilización del VAR en el duelo de ida ante Nacional, mediante el cual se sancionaron dos penales a favor y se convalidó el gol de Zuculini sobre el final, decidió volver a ponerse a la defensiva.

En la conferencia de prensa previa al viaje a Montevideo, donde enfrentará al Bolso este jueves, el Muñeco respondió a la pregunta obligada sobre la tecnología, su implementación en Avellaneda y una supuesta tendencia de favorecer a su equipo: "No me dejo llevar por esas tonterías, lo que es ajeno a mí no me interesa. A mí me interesa lo que corresponde que le preste atención, me ocupe, tenga que trabajar al respecto".

Entrando en un clima de incomodidad, aclaró que "no podemos darle importancia a todo lo externo y muchas de esas cosas quieren dañarnos, incomodarte, desestabilizar. No viene de ahora, pasa hace mucho tiempo y estamos acostumbrados. El equipo viene hace cinco o seis años que viene demostrando lo que es, el mundo futbolístico lo respeta porque se lo ganó jugando".

Y cuando se reiteró la consulta, le puso fin al asunto señalando que “no me molesta, sé de dónde vienen las cosas y nosotros estamos muy seguros. No es casualidad todo lo que conseguimos. Todo lo que se habló me tiene sin cuidado, no me influye para nada lo que venga de afuera, sinceramente. Es más, en muchas ocasiones nos ha fortalecido”.