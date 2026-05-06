«El Real Madrid se interesa por un delantero tasado el año pasado en 100 millones»

El Real Madrid ya prepara su plantilla para la próxima temporada. Según La Gazzetta dello Sport, un centrocampista ofensivo de la Juventus figura en los primeros puestos de su lista.

Según el diario italiano, Kenan Yildiz es el “fichaje soñado” del presidente Florentino Pérez. El extremo izquierdo turco, de 21 años, renovó hace poco su contrato con la Juventus hasta 2030.

Transfermarkt lo valora en 75 millones de euros, aunque el año pasado se hablaba de 100. La Juventus no quiere dejarlo marchar, pero podría reconsiderarlo si falla la clasificación a la Champions y sus ingresos.

El interés del Real Madrid por Yildiz no es nuevo: ya se le vinculó con el club en octubre, cuando Xabi Alonso dirigía al equipo.

El extremo se formó en la cantera del Bayern de Múnich cuando Alonso finalizaba allí su carrera como jugador, por lo que el técnico español pensaba en un reencuentro que ya no es posible. Sin embargo, Yildiz permanece en la agenda del Real Madrid.

El domingo jugó los 90 minutos ante el Hellas Verona (1-1). A tres jornadas del final, la Juventus es cuarta y tiene casi garantizada la Champions, aunque la Roma, a un punto, presiona.

Debutó con Turquía en 2023 y ya acumula 28 partidos; todo indica que estará en el Mundial, donde enfrentará a Australia, Paraguay y Estados Unidos en la fase de grupos.